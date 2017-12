Mardi, les quatre Lockheed Martin F-16 belges stationnés en Jordanie ont retrouvé le tarmac de la base de Kleine Brogel, dans le Limbourg. Ils y étaient, avec 92 militaires, depuis le 1er juillet, dans le cadre de l’opération Desert Falcon. "On a su faire deux choses, commente le général-major aviateur Frederik Vansina, arrêter l’offensive de l’Etat islamique et sauver beaucoup de vies irakiennes. En Syrie et en Irak surtout, l’EI se répandait comme une tache d’huile. Sans l’arme aérienne, l’Irak aurait été un califat islamique, qui aurait eu une légitimité politique. Nous avons aussi sauvé la vie de soldats irakiens en les soutenant quand ils étaient bombardés par des mortiers et des canons ou pris sous le feu de nids de mitrailleuses."

