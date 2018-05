Il n'y a pas plus de faits de violence à l'école mais l'indiscipline du quotidien use les profs.

Le représentant syndical précise qu’il n’observe pas, sur le terrain, une hausse de faits graves.

"On a toujours des cas de violences extrêmes, mais pas plus qu’avant. En revanche, les cas d’incivilités semblent être en augmentation. Et il me semble même que la gamme d’âge s’étend.

(...)