La majeure partie des manifestants présents à Bruxelles pour défendre des pensions "dignes" sont arrivés à la gare du Midi. Le cortège se disloque progressivement. La police de Bruxelles n'a recensé aucun incident, a-t-elle indiqué à l'agence Belga. Entre 55.000 (selon la police) et 70.000 personnes (selon les syndicats) ont participé à cette marche à travers les rues de Bruxelles.

Les dizaines de milliers de personnes ont quitté les alentours de la gare du Nord à Bruxelles vers 11h. A l'appel du front commun syndical, les manifestants protestent contre les réformes prévues par le gouvernement, notamment le projet de pension à points.

Munis de pancartes plaidant pour des pensions "justes" et au rythme des pétards, le cortège traverse Bruxelles pour rejoindre la gare du Midi.

Plusieurs animations sont prévues le long du parcours. Devant la tour des Finances, les manifestants ont notamment lancé de nombreux avions en papier pour symboliser "les droits des travailleurs qui s'envolent".

"Stop au massacre"

"Stop au massacre", s'exclame Robert Vertenueil, secrétaire général de la FGTB. "Le gouvernement a pris l'habitude de s'en prendre aux plus faibles, aux chômeurs, aux malades et aux pensionnés. Il doit renoncer définitivement à l'introduction de la pension à points tant que nous n'avons pas discuté du fond de ce système."

Les syndicats réclament également une véritable reconnaissance de la pénibilité des carrières professionnelles. "Nous voulons un système de pensions digne et suffisant pour vivre, pas travailler plus pour gagner moins", ajoute Marie-Helene Ska, secrétaire générale de la CSC.





Le ramassage des sacs poubelles perturbé

Le ramassage des sacs poubelles par Bruxelles Propreté est fortement perturbé par la manifestation nationale pour les pensions. Seuls les sacs bleus et jaunes seront ramassés en fonction des disponibilités. Les communes touchées par ces perturbations sont Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Watermael-Boitsfort, Etterbeek, Bruxelles dan le quartier Belliard et une petite partie d'Ixelles.

Les sacs blancs ne seront pas ramassés dans ces communes et Bruxelles Propreté demande aux habitants de les ramener chez eux et de les ressortir lors de la prochaine tournée le samedi 19 mai. En fonction des disponibilités, les sacs bleus (PMC) et jaunes (papier-carton) seront ramassés mercredi après-midi.





© IPM