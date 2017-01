L'avocat du Mexicain Ezio Figueroa-Vasquez, suspecté d'avoir obtenu de l'éphédrine de firmes pharmaceutiques belges pour produire de la méthamphétamine, a estimé vendredi qu'aucune preuve n'attestait que son client soit un baron de la drogue, contrairement à ce qu'affirme le parquet fédéral. M. Figueroa-Vasquez comparaît devant le tribunal correctionnel de Bruxelles en compagnie de sept chefs d'entreprises pharmaceutiques belges. Ces derniers auraient livré des médicaments à Ezio Figueroa-Vasquez, que le parquet fédéral considère comme l'un des plus importants fabricants de méthamphétamine au monde.

Les médicaments livrés contenaient de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine, qui seules sont inoffensifs, mais constituent aussi les composants de base pour fabriquer une méthamphétamine fortement addictive, mieux connue sous le nom de "crystal meth" ou "ice".

"Si mon client est le plus grand producteur de méthamphétamine et de crystal meth au monde, cela devrait ressortir de rapports des Nations Unies ou d'autres organisations internationales", a plaidé Me Gert Warson vendredi. "Or, ce n'est pas le cas. Mon client est uniquement poursuivi au Mexique et aux Etats-Unis pour des faits de blanchiment d'argent et pas de trafic de drogues. Il se trouve par ailleurs depuis fin 2011 dans une prison mexicaine, mais n'est jamais entendu. Ses droits à la défense ne sont donc pas respectés", a-t-il poursuivi.

L'avocat s'est ensuite demandé si des preuves contre M. Figueroa-Vasquez se trouvaient dans le dossier. "Il n'a pas été inculpé par le juge d'instruction. On constate uniquement qu'il a commandé à la société liégeoise Andacon deux cargaisons de pseudoéphédrine. Il n'y a absolument aucune preuve que le produit livré ait ensuite été employé pour produire de la méthamphétamine", a commenté Me Warson.

Ce dernier estime qu'il n'y a pas plus de traces d'une relation entre son client et la société Sterop Overseas, si ce n'est un contact qu'il aurait eu en 1995 avec son directeur. Un contact par ailleurs contesté par Luc E., le patron de l'entreprise.

Au vu de ces éléments, la défense a plaidé l'acquittement. Le procès se poursuivra vendredi prochain.