C’est coiffé de sa casquette jaune et noire de ministre très pointu de la Périphérie flamande que Ben Weyts a fait adopter vendredi par le gouvernement Bourgeois un projet de décret stipulant qu’à l’avenir les actes notariaux ne pourront plus être rédigés officiellement qu’en néerlandais. Ou dans tous les cas doublés d’une traduction jurée et donc officielle dans la langue de Vondel. (...)