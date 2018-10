L'agent de footballeurs Dejan Veljkovic a traité au cours des dernières années avec différents joueurs et entraîneurs des pays d'Europe du Sud-Est.

Dans le cadre de la vaste enquête sur des fraudes dans le milieu du football belge, la justice épingle désormais les comptes de sept (ex-)joueurs, écrit Het Nieuwsblad mercredi. Le juge d'instruction a décidé selon le quotidien de regarder à la loupe les comptes des clients de Veljkovics. Au moins sept joueurs, qui proviennent de pays d'ex-Yougoslavie, sont dans le viseur. Il s'agirait de Predrag Filipovic (ex-Lokeren et ex-Alost), Aleksandar Jankovic (ancien entraîneur de Lokoren et de Malones), Milos Kosanovic (ex-KV Malines et Standard de Liège), Tomislav Mikulic (ancien joueur du Racing Genk, du Standard, de Germinal Beerschot et d'Oud-Heverlee), Ivan Obradovic ­(Anderlecht, KV Malines), Bojan Jorgacevic (Club de Bruges, Gand) et Zvonko Milojevic (Lokeren et Anderlecht).

"La cuisine est commandée", message codé de Veljkovic pour un match truqué

L'agent de joueurs Dejan Veljkovic, au cœur de l'enquête pour corruption dans la lutte pour maintenir le FC malinois dans la plus haute division du football belge, a visité, cinq jours avant le match contre Waasland Beveren, l'entreprise de cuisine tenue par l'épouse de Dirk Huyck, président du club bevernois. "Tout est en ordre, la cuisine est commandée", confirme-t-il une heure plus tard au directeur financier du FC Malines. Pour les enquêteurs, il s'agit d'un message codé pour indiquer que le match a bien été truqué, rapportent mercredi les journaux de Mediahuis. La justice suspecte Dejan Veljkovic d'avoir proposé de l'argent au président de Waasland Beveren lors de leur première rencontre afin d'assurer la victoire du FC Malines. Au cours d'une seconde entrevue, l'affaire aurait été conclue dans les bureaux de cette même entreprise de cuisine.

Sinon pour conclure le marché, pourquoi Veljkovic aurait-il confirmé la commande d'une cuisine au directeur financier du FC malinois? , s'interrogent les enquêteurs. Et chez la femme de Dirk Huyck, qui plus est.

L'avocat de ce dernier n'a pas désiré commenter ces éléments et maintient la version de son client, qui nie les faits.

Dejan Veljkovic est incarcéré depuis bientôt deux semaines dans le cadre de l'opération "mains propres" de la police fédérale. Il est suspecté d'avoir fraudé le fisc par l'intermédiaire de comptes à l'étranger.