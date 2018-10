Il s'agit du premier joueur placé sous mandat, dans le cadre de l'opération Mains Propres...



Le joueur de football franco-tunisien Fabien Camus, 33 ans, actuellement sans club et actif dernièrement sous les couleurs du KV Malines, vient d'être arrêté dans le cadre de l'affaire de l'Opération Mains Propres. Il serait, selon nos infos, placé sous mandat d'arrêt pour blanchiment et organisation criminelle. Son avocat, Didier De Quevy, se refuse à tout commentaire. Le parquet confirme cette information : "Dans le cadre de l’enquête du parquet fédéral concernant un dossier d’organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de corruption privée dans le milieu du football, après audition, le juge d’instruction a inculpé ce matin Mr. F.C. (Fabien Camus, NdlR) de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent. Il a été placé sous mandat d’arrêt."

Fabien Camus, qui a débuté sa carrière pro à l'Olympique de Marseille, a été actif au sein de quatre formations belges : le Sporting de Charleroi, le Racing Genk (avec lequel il a décroché un titre de champion de Belgique), l'Antwerp, puis, enfin, le KV Malines, club cité maintes fois depuis l'explosion du footgate.

Il s'agit, à ce stade, du premier joueur placé sous mandat d'arrêt dans la tentaculaire affaire (Davy Roef avait bien été entendu, mais en seule qualité de témoin; Olivier Myny, pour sa part, a été auditionné, mais remis en liberté). Précisons que Fabien Camus était sur le banc, lors du match controversé pour la descente, qui opposait Malines à Waasland-Beveren.