Il a choisi Didier De Quevy pour le défendre.

Sébastien Delferière vient de faire appel aux conseils de l'avocat bruxellois Didier De Quevy. Le célèbre arbitre remis en liberté jeudi dernier mais inculpé de corruption privée active et passive ainsi que de pariticipation à une organisation criminelle, clame son innocence. Son avocat assure d'ailleurs que l'inculpation de celui qui est aussi président du Stade brainois, pourrait rapidement tomber.

"Je vais me battre pour faire en sorte que cela arrive", prévient le pénaliste De Quevy, ajoutant qu'une réduction sur une Audi n'implique pas pour autant son client dans le volet de matchs truqués. "Devenir ami avec un agent", cela peut arriver aussi, poursuit Didier De Quevy. Sébastien Delferière juge également sévère la décision de la commission d'aribitrage de l'exclure aussi vite.

"Et la présomption d'innocence là-dedans ?", s'exclame son avocat qui attend d'ailleurs toujours une convocation de son client devant la commission. "Il voudrait bien s'expliquer, ce qui est le minimum".





Mogi Bayat et les autres inculpés seront-ils libérés aujourd'hui?

La chambre du conseil de Tongres décide ce mardi du maintien ou non en détention des neuf personnes placées sous mandat d'arrêt et inculpées pour organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption privée dans le milieu du football. Les avocats des prévenus sont sur place.

Les inculpés dans le dossier de fraude présumée qui touche le football belge doivent comparaître ce mardi devant la chambre du conseil de Tongres. Leurs avocats, parmi lesquels Sven Mary, Kris Luyckx ou encore Nathalie De Buisseret, sont arrivés vers 9h sur place.

© BELGA



Des véhicules de police transportant les détenus ont également été aperçus. La chambre doit se prononcer sur le mandat d'arrêt émis à l'encontre de neuf inculpés, Mogi Bayat, Dejan Veljkovic, Karim Mejjati et Dragan Siljanoski, l'arbitre Bart Vertenten, les acteurs malinois Olivier Somers et Thierry Steemans (respectivement actionnaire principal et directeur financier du KV), l'ancien avocat Laurent Denis et l'épouse de Dejan Veljkovic, Maria Bogojevska.

Mercredi dernier, 44 perquisitions avaient été menées en Belgique par la police judiciaire fédérale dans le cadre d'une vaste enquête concernant des soupçons de fraude, de commissions occultes et de matchs truqués en division 1A. Vingt-neuf personnes avaient été interpellées.

Après un marathon d'interrogatoires de 48 heures, le parquet fédéral avait annoncé vendredi l'inculpation de 19 personnes, dont neuf placées sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction du Limbourg, en charge de l'enquête.

Un 20e individu inculpé

Le juge d'instruction de Tongres actif dans l'enquête sur les faits présumés d'organisation criminelle, blanchiment et corruption dans le monde du football belge, a inculpé mardi une personne supplémentaire dans cette affaire: l'agent de joueurs Thomas Troch. Het Nieuwsblad et De Standaard annonçaient déjà mardi matin dans leurs pages que celui qui travaille avec Walter Mortelmans, lui-même inculpé de participation à une organisation criminelle et corruption privée dans ce vaste dossier, avait été interrogé lundi. Thomas Troch est désormais lui aussi inculpé de participation à une organisation criminelle et de corruption, a confirmé le parquet mardi. Il est cependant reparti libre, sous conditions. Ancien joueur du club de Roulers, le trentenaire s'ajoute à la liste des personnes inculpées qui comptait déjà 19 individus (20 désormais, donc).

Le duo Mortelmans-Troch forme le management de l'agence ISM, pour International Sport Management, une entreprise basée en province d'Anvers et qui affirme sur son site internet défendre les intérêts d'environ 90 joueurs de football à travers le monde. Parmi ceux-ci figurent plusieurs joueurs actifs à ou passés par Waasland-Beveren ou le FC Malines, deux formations qui apparaissent centrales dans l'enquête en cours. Olivier Myny, seul joueur actuellement inculpé dans ce dossier, fait partie du portefeuilles d'ISM. Ex-Waasland-Beveren, il porte actuellement les couleurs d'OHL.