Frédéric Van Leeuw, procureur fédéral : "Il faut penser à un système de repentis en Belgique"

Le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw est en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. Moins de deux mois après sa prestation de serment, un attentat frappait le Musée juif.

Le procès de la tuerie au Musée juif est-il en vue ?

L’instruction est quasi terminée. Le dossier sera communiqué, sans doute au dernier trimestre 2016, au parquet fédéral, qui tracera ses réquisitions et décidera vers quoi on se dirige : soit une cour d’assises, soit on fait usage de la nouvelle possibilité qui a été votée pour le terrorisme et qui est de faire un procès en correctionnelle. La décision n’est pas encore prise à ce sujet.

En correctionnelle, on pourrait avoir un procès en 2017 ?

Cela irait plus vite que devant la cour d’assises, c’est un fait!

Et pour les attentats de Bruxelles ?

Là il y a encore beaucoup de travail. Je ne peux pas donner de date. Il reste des zones d’ombre à éclaircir.

Pour les attentats de Paris, êtes-vous favorable à un méga-procès en France ou une petite partie en Belgique ?

Je pense qu’il y aura de toute façon un ou des procès en Belgique. Plusieurs inculpés ont déjà été extradés. D’autres procédures sont en cours. C’est un choix qui a été fait en accord avec les autorités françaises. Vu le traumatisme là-bas, je pense que l’endroit le plus approprié pour un grand procès est Paris. En tout cas pour les principaux acteurs.

Et en Belgique ?

On fera le tri avec les autorités judiciaires françaises, avec qui on est en contact quotidien.

La Belgique peut-elle se permettre d’envoyer Mohamed Abrini se faire juger en France alors que son rôle est majeur dans les attentats de Bruxelles ?

Il y a des procédures judiciaires. Il y a un mandat d’arrêt européen. Il a été accepté. Mais on peut décider de suspendre l’exécution de ce mandat européen. C’est ce qui a été fait car on a encore besoin de lui dans le dossier des attentats de Bruxelles. Tant que le juge d’instruction ne lèvera pas son mandat d’arrêt belge, Mohamed Abrini ne partira pas en France. Mais il est possible que certains - et je ne cite pas Abrini - ne soient jugés dans un autre pays que dans quelques années, une fois qu’ils auront rendu des comptes chez nous.

Mohamed Abrini pourrait-il être jugé ici avant d’être remis à la France ?

Oui. Mais on a accepté la remise à la France. Il sera donc remis un jour.

Y a-t-il moins de départs vers la Syrie ?

Oui je confirme. Il n’y aurait pas eu de départ sur zone pour cette année 2016. Mais il faut voir ceux qui reviennent. Et n’oublions pas que l’Etat islamique appelle à ne plus partir et à commettre des actes près de chez soi. Cela nous demande une nouvelle approche.