Belgique Une fusillade a fait quatre morts, dont l'assaillant, dans le centre-ville de Liège ce mardi matin. Suivez l'évolution des faits en direct. Un homme a tiré sur deux policiers et a pris une femme de ménage en otage au lycée de Waha, situé en plein cœur de la cité ardente. L'individu, dont le profil se précise, a été abattu par la police mais la fusillade a fait au moins quatre morts, dont l'assaillant. Découvrez l'ensemble des réactions après cette fusillade à Liège, six ans et demi après celle de la place Saint-Lambert. Suivez notre direct Le déroulé des faits Il était près de 10h30 mardi quand des coups de feu ont été entendus dans le centre-ville liégeois. Selon nos informations obtenues auprès de la police, l'auteur présumé aurait crié "Allahu akbar" avant d'être abattu par le peloton anti-banditisme (PAB). Un homme a tiré ce matin sur deux policiers à hauteur du café des Augustins, dans la rue du même nom dans le centre-ville de Liège. Les deux agents sont décédés, et un troisième, membre du PAB, aurait été blessé lors du contact avec le suspect. Un civil, présent dans sa voiture au moment des faits, est décédé lui également. L'homme s'est ensuite dirigé vers le lycée de Waha, où il a pris une femme en otage. Une intervention policière a permis de neutraliser l'individu réfugié au 6e étage de l'école selon la RTBF. La police de Liège va organiser une conférence de presse à 12h45 à l'hôtel de police de Liège. Actuellement, il y a toujours un large périmètre de sécurité organisé autour des lieux. Les forces de police et de secours y sont en masse. Un hélicoptère survole encore les lieux. Les enfants du lycée de Waha vont bien et sont en sécurité sous protection de la police et sont pris en charge par les services du PMS. Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, s'est rendu sur les lieux et est en contact avec le chef de corps. Le centre de crise fédéral suit la situation, a par ailleurs tweeté le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon.



Peu avant 11h30, l'entrée du Boulevard d'Avroy retrouvait son calme après le cortège des ambulances.

Peu avant midi, le Parquet fédéral a décidé de "fédéraliser" le dossier, car suffisamment d'éléments permettent de considérer que le dossier est terroriste. © AFP

Rédaction avec Belga et L. Do., Lu. D. et M. B.