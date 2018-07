Voilà revenu le temps des vacances pour tout le monde. Y compris donc aussi pour les membres de la famille royale, même si, dans les jours et semaines à venir, le Roi et la Reine, ensemble ou seuls, accompliront encore un certain nombre d’activités publiques qui se ponctueront le 21 juillet prochain avec les festivités de la Fête nationale.

Depuis quelques années, il y a cependant un moment photo pour la presse belge, avant les vacances privées du chef de l’Etat, dont les agences photographiques et autres médias de l’image sont invités à respecter le caractère privé. Rien de détonant, car cette coutume existe aussi dans d’autres monarchies européennes.

Cette année, la photo de famille est très culturelle. Elle a été captée le dimanche 24 juin dernier sur le site historique de l’abbaye cistercienne de Villers-la-Ville.

A l’instar des autres visiteurs de ce fleuron touristique et historique unique du Brabant wallon, Philippe, Mathilde et leurs enfants ont parcouru le site et les jardins. Mais ils ont aussi essayé… l’ardoise. Entendez qu’ils et elles ont, grâce à des tablettes interactives, pris connaissance de contenus multimédias scénarisés avec réalité augmentée. Ce qui permet de confronter les vestiges de l’abbaye avec la réalité d’aujourd’hui. Tant le Roi et la Reine que leurs quatre enfants, Élisabeth, Gabriel, Emmanuel et Éléonore, ont joué le jeu, si l’on ose ainsi s’exprimer…