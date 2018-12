Des centaines de gilets jaunes sont réunis ce samedi à Bruxelles. Des dizaines de personnes ont été arrêtées et des confrontations ont lieu entre les manifestants et la police. Le trafic est fortement perturbé dans les tunnels et sur la petite ceinture.











10h40

De façon préventive, environ 70 personnes ont été arrêtées samedi en amont de la manifestation de "gilets jaunes" à Bruxelles, où le quartier des institutions européennes a été entièrement bouclé.

© AP



11h45

Quelques centaines de personnes étaient rassemblées dans deux endroits -- Arts-Lois et Porte de Namur -- mais aucune violence n'avait été constatée.

12h40

Dans la rue Montoyer, une première confrontation a eu lieu entre la police et les manifestants. Quelque cinq cents gilets jaunes ont remonté la rue de la Loi en direction de la place Schuman, mais ils se sont retrouvés bloqués par les forces de l'ordre. Les manifestants se sont ensuite rendus à la rue Belliard via les rues adjacentes, mais elle a également été bloquée. Un petit groupe de manifestants a réussi à forcer le cordon de police, après quoi un affrontement a éclaté. De bouteilles et un panneau de signalisation ont été projetés sur les policiers. Les agents ont répliqué avec des gaz lacrymogènes.

Entre-temps, le calme est revenu dans la rue Montoyer. Les gilets jaunes ont poursuivi leur manifestation.

Plusieurs centaines de gilets jaunes qui s'étaient regroupés dans un premier temps à proximité du rond-point Schuman rejoignent l'autre groupe de manifestants. Ils bloquent le passage des voitures dans le tunnel Trône. Les deux groupes se retrouvent entre Trône et Arts-Loi.





13h

Les forces de l'ordre ont entamé une avancée en direction des gilets jaunes depuis Trône et fixé un front policier à hauteur de Belliard. Les policiers ont avancé à pieds, suivis d'un camion à eau et d'une dizaine de fourgons. Ils ont cadenassé le passage à hauteur de la rue Belliard.

13h30

Sur la petite ceinture de Bruxelles, à hauteur de la rue du Lambermont, des confrontations ont lieu entre la police et une partie des manifestants.

© AP



14h

Le bilan du nombre d’arrestations montent à une centaine.

14h10

Le groupe de manifestants est confiné au niveau du carrefour Belliard. Cinq auto-pompes sécurisaient le périmètre. Beaucoup de gens sont sortis du périmètre de la manifestation affirmant vouloir "manifester pacifiquement".

Durant un moment, un second groupe de manifestants s'était retrouvé au carrefour du boulevard du Régent et de la rue Lambermont. La police avait écarté ces manifestants après des confrontations répétées dans la rue Lambermont et sur la petite ceinture à hauteur de l'ambassade américaine.

14h20

Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées à hauteur de Belliard. Des personnes interpellées sont assises sur le sol et la police commence à les faire monter dans des bus qui se rendront à la caserne de la police fédérale à Etterbeek, a constaté un correspondant de Belga sur place. Une série de personnes avaient pu quitter la protestation moyennant identification et prise de photo par la police.

© AP







La circulation dans Bruxelles

La station de métro Parc est fermée, les métros ne s'y arrêtent pas. Mais les métros roulent toutefois normalement, indique la STIB samedi. Aucun impact n'est encore constaté sur la circulation des trams pour l'instant. Les lignes de bus 21, 27, 49, 50, 60, 78, 80 sont fortement ralenties. Les bus qui passent dans le centre et quartier Schuman sont impactés par la manifestation. "Privilégiez le réseau souterrain. Certains accès aux stations de métro sont fermés par la police", recommandait la STIB vers 11h00. Le trafic a été interrompu vers 12h00 entre la place Saint-Pierre et Montgomery. Les tunnel Reyers-Centre en direction du centre, Cinquantenaire et Loi en direction du centre également sont fermés, précise de son côté Bruxelles Mobilité sur Twitter. "Des embarras de circulation sont à prévoir" alors que les gilets jaunes s'apprêtent à mener une importante action à Bruxelles, indique encore Bruxelles Mobilité.





La E17 bloquée à hauteur de Rekkem

Des gilets jaunes bloquent samedi matin la E17 à Rekkem, en Flandre occidentale, près de la frontière française. Les activistes ont barricadé la route dans les deux sens. Les voitures en direction de la France peuvent passer, les camions ne sont pas autorisés à circuler. "Les gilets jaunes mènent des actions à Rekkem", confirme le porte-parole de la zone de police de Grensleie (Ledegem, Menin, Wevelgem), Stefaan Vannieuwenhuyse. "La circulation au poste-frontière sur la E17 est coupée dans les deux sens. Nous n'avons pas encore une idée du nombre de manifestants, mais la police fédérale et les collègues français planchent sur une solution."

Les voitures n'avaient le droit de passer qu'au compte-gouttes et des feux ont été allumés par les manifestants. La circulation des camions est quant à elle arrêtée. La police recommande aux usagers de la route de circuler via l'échangeur d'Aalbeke vers l'A17/E403 en direction de Tournai/France.