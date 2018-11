Le dépôt de carburant de Total à Feluy est à nouveau accessible, mais il sera fermé pour des raisons de sécurité durant la nuit, a fait savoir le porte-parole de la compagnie Total, Pascal de Crem.

Les livraisons vont reprendre, a fait savoir Johan Mattart de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco). "À notre connaissance, tous les dépôts sont à nouveau accessibles", a ajouté M. Mattart. "Dans certaines régions, les conducteurs subissent des perturbations en cours de route. Il y a encore des membres des gilets jaunes qui manifestent pour entraver le travail des routiers."

Le dépôt de carburant de Feluy, dans la province du Hainaut, qui était toujours bloqué jeudi, est à nouveau ouvert vendredi. Les fournisseurs ne peuvent toutefois pas encore récupérer de carburant parce qu'il n'est pas encore certain que la situation soit complètement sûre après les actions des gilets jaunes ces derniers jours. "L'essence est une substance extrêmement dangereuse. Par conséquent, tant que la sécurité n'est pas garantie, le carburant n'est pas distribué", selon M. De Crem.

Le dépôt de Feluy sera fermé à la demande de la police au cours de la soirée. "Normalement, le dépôt est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais tant que la situation n'est pas complètement normalisée, nous le fermons de nuit", a déclaré le porte-parole. Total aurait pris cette décision, même si la police n'en avait pas donné l'ordre, indique encore M. Mattart. L'heure de fermeture du dépôt ce vendredi n'est pas encore connue. "Cela dépend de l'évolution de la situation", conclut le porte-parole de Total.





De nouvelles actions prévues à Namur

Les gilets jaunes sont toujours en position au dépôt de Wierde ce vendredi alors que de nouvelles actions sont prévues pour les jours à venir. "Nous sommes toujours présents et de plus en plus nombreux, nous sommes très bien suivis par les Namurois", explique Marc-Henri Jamain. La mobilisation continue et devrait prendre une autre ampleur ce week-end à Namur. "Nous allons garder le site de Wierde sous blocage mais parallèlement à cela, nous voulons mener d'autres actions dans le centre ville, déposer des tracts et expliquer aux citoyens notre objectif", poursuit-il.

Alors qu'un entretien était prévu hier avec Charles Michel (MR) afin d'avoir des réponses aux questions des gilets jaunes, celui-ci n'a finalement pas eu lieu. "Nous avons refusé car au final, il ne s'agissait plus d'un direct mais d'une interview à laquelle le Premier ministre allait répondre plus tard. Nous voulions de la spontanéité et donc nous avons dit non". Une autre opportunité de s'exprimer devrait leur être donnée ce dimanche sur RTL-TVI où ils participeront à l'émission "C'est pas tous les jours dimanche".