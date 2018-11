Les forces de police ont procédé à plus d'une vingtaine d'arrestations dans la nuit de mercredi à jeudi en province de Hainaut où des débordements liés à la manifestation des "gilets jaunes" ont eu lieu, a confirmé le ministre des Affaires intérieures Jan Jambon (N-VA) jeudi peu avant 07h00. "La police a dû à nouveau intervenir hier soir contre les blocages en Hainaut. Plus d'une vingtaine d'arrestations, et des véhicules ont été saisis", a communiqué le ministre via Twitter.

"Il y a encore eu des blocages la nuit passée. A nouveau, nous avons constaté que des personnes violentes utilisaient à mauvais escient les protestations", a complété le porte-parole du ministre Jambon, Olivier Van Raemdonck.

Plusieurs actions assimilées aux "gilets jaunes" se sont poursuivies dans la nuit de mercredi à jeudi sur les autoroutes wallonnes, avec notamment le blocage de l'autoroute A7 à hauteur de Feluy où se trouve un important site de l'entreprise pétrolière Total. Un plan provincial d'urgence avait une nouvelle fois été déclenché dans la soirée.

Environ 120 policiers ont été déployés et ont bénéficié de l'appui d'un hélicoptère et d'autopompes pour contenir 400 manifestants, selon les informations de la radio RTBF, citant le gouverneur de la province Tommy Leclercq. Des sources contactées par Belga indiquent que les rangs des gilets jaunes ont à nouveau été infiltrés par des casseurs.

La N6 au poste frontière de Bois-Boudon/Bettignies était toujours fermée à l'aube dans les deux sens en raison de blocages, selon les informations routières de la police fédérale, issues du centre Perex. Environ 150 camions étaient toujours bloqués, selon les informations de la police fédérale.

En revanche, l'autoroute A7 en direction de Mons est de nouveau ouverte à la circulation, mais la voie de gauche est neutralisée pour travaux.

La même autoroute reste fermée en revanche en direction de Bruxelles, mais devrait être rouverte sous peu.