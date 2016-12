Les réparations d'actes de vandalisme commis contre des bâtiments de l'administration fédérale ont coûté 72.685 euros en 2014 et 45.575 euros l'an dernier, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, en réponse à une question parlementaire.

Au cours des années 2014 et 2015, la Régie des Bâtiments a enregistré respectivement 35 et 31 cas de vandalisme.

Ceux-ci sont "diversifiés", a précisé M. Jambon (N-VA) en réponse à une question écrite du député Luk Van Biesen (Open Vld).

Il s'agit notamment de graffitis, vitres brisées, dégradations volontaires de détenus dans les prisons, dégradations de locaux et façades, dommages causés lors de squats ou de cambriolages, a expliqué le ministre.

Selon lui, la Régie des Bâtiments a pris diverses mesures pour combattre le vandalisme, comme l'obturation de portes et châssis par panneaux en bois, le placement de caméras et de caillebotis aux fenêtres des cellules de prisons, et la sécurisation d'accès.

Afin de réduire les coûts engendrés par l'élimination de graffitis, des contrats-cadres ont été conclus pour leur élimination, a encore indiqué M. Jambon.

La politique de lutte contre le vandalisme se concentre également sur les bâtiments inoccupés. À cette fin, des contrats sont conclus avec des sociétés spécialisées pour la protection contre l'inoccupation. L'occupation temporaire permet d'éviter que ces bâtiments ne soient squattés.