La rumeur a enflé ces derniers mois… Alors que depuis plusieurs années l’Institut d’Etudes Théologiques, entendez: la Faculté de théologie de la Compagnie de Jésus à Bruxelles, réfléchissait sérieusement à son avenir, d'aucuns ont laissé entendre qu'il pourrait voire allait, purement et simplement cesser ses activités. Dans certains milieux catholiques de la capitale, on y vit, un peu trop vite, nous semble-t-il, "une nouvelle démission des autorités épiscopales locales et archidiocésaines qui ne pensent qu'à brader (sic) les bijoux de famille catholique dans la très maçonnique ville de Bruxelles (resic)". Autant savoir: non, non et non, ni le cardinal De Kesel, ni l'évêque de Bruxelles, Mgr Jean Kockerols n'étaient à la manœuvre dans ce dossier jésuito-jésuite. Reste que les oiseaux de mauvais augure n'avaient pas tout faux: comme l’effort consenti en hommes et en finances s’est avéré au fil des ans de plus en plus difficile à soutenir, la Compagnie de Jésus a donc décidé elle-même de réorienter sa présence théologique sur Bruxelles sans toutefois arrêter toutes ses activités. Elle vient de l'annoncer officiellement sur le coup de 11h30.

Pour rappel: au départ, l’IET était destiné principalement aux étudiants futurs prêtres jésuites, mais depuis trente ans, il accueille aussi des séminaristes venus d’une vingtaine de diocèses français, des religieux (ses), ou encore des laïcs issus de Communautés nouvelles. Il faut cependant savoir que depuis 2004 les jésuites européens étudiant la théologie en français ont été regroupés à Paris.

Un communiqué officiel nous apprend qu' "après de nombreux échanges et discernements avec les partenaires principaux de l’Institut, en dialogue avec l’Archevêché de Malines-Bruxelles, le Supérieur Général de la Compagnie de Jésus a pris la décision de demander à la Congrégation pour l’Education Catholique la suspension de la Faculté en septembre 2019".

Onze cent prêtres et sept évêques

Faut-il le dire? Cette décision importante attristera tous ceux et celles qui ont trouvé dans la formation dispensée à l’IET une nourriture pour leur foi et son approfondissement. Car et ce n'est pas rien la Faculté a formé plus de 1100 prêtres. Indice de l'excellence: sept d’entre eux sont aujourd’hui évêques. "La Compagnie de Jésus est évidemment très heureuse d’avoir pu contribuer à leur formation. Et tient à dire sa grande reconnaissance envers tous les évêques et responsables qui lui ont fait confiance ainsi qu’envers les très nombreux professeurs non-jésuites qui ont contribué à cet important service d’Eglise".

L’Institut d’Etudes Théologiques a été fondé en 1968, pour succéder à la Faculté jésuite Saint-Albert à Eegenhoven (Leuven). Comme l'annonçait il y a quelques joirs l'institution elle-même l'année 2018 sera donc bel et bien encore marquer par la célébration de son cinquantenaire, ne fût-ce que pour rendre grâce pour ce demi-siècle d’enseignement et de recherches théologiques (cfr. www.iet.be).

Un pôle jésuite qui restera florissant autour de Saint-Michel

Les autorités jésuites belges tiennent cependant à rassurer leurs très nombreux visiteurs ( pas loin de 1500, le week-end et près de 300 lors de chaque activité publique: "si l’Institut d’Etudes Théologiques est amené à cesser en 2019 ses activités en tant que Faculté ecclésiastique de théologie, il ne fermera cependant pas ses portes pour autant. Pas question de perdre les fruits d'une tradition et d’une pédagogie originales qui peuvent se décliner de bien des manières!

" C'est pourquoi, la Compagnie de Jésus mettra à profit les deux années académiques à venir pour élaborer, en partenariat avec l’Église locale, un projet de service théologique plus léger, moins onéreux en ressources humaines et financières. Ce projet se veut au service de la population bruxelloise en y incluant la dimension européenne de celle-ci. À ce pôle théologique pourront s’articuler d’autres dimensions : pastorale (en lien avec l’église Saint-Jean Berchmans), spirituelle (accompagnement, Exercices Spirituels) et sociale (partenariat avec le Jesuit Refugee Service Belgique et le Centre AVEC, centre d’analyse sociale de la Compagnie de Jésus).