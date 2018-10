Les syndicats et la direction du bagagiste Aviapartner reprendront leurs négociations ce lundi dans le cadre du mouvement de grève entamé la semaine dernière. Les organisations syndicales restent méfiantes et dénoncent l'attitude de la direction. Le président du Groupe Aviapartner Laurent Levaux a lui dénoncé la tactique de la grève sauvage. "Nous n'avons toujours pas le sentiment que la direction a l'intention de proposer une solution", explique Fouad Bougrine du syndicat libéral ACLVB. "Nous avons coopéré de façon constructive et expliqué qu'un vol peut être parfaitement traité avec cinq personnes. Du personnel supplémentaire n'est donc pas nécessaire. Nous avons tout essayé pour les convaincre que tout ne peut pas se régler uniquement avec des investissements."

Aviapartner est par ailleurs en difficulté financière, ce qui complique les négociations. Les syndicats affirment qu'une meilleure organisation peut résoudre plusieurs problèmes.

Une centaine de vols ont annulés ce lundi

Quelque 110 vols sur les 630 prévus ce lundi à Brussels Airport sont annulés, indique une porte-parole de l'aéroport national.

Personne n'a demandé à passer la nuit à l'aéroport. "Nous n'avons été informés d'aucune demande en ce sens, nous n'avons donc pas installé de lits. Mais bien sûr il se peut que des passagers y aient passé la nuit de leur propre initiative", indique la porte-parole.

Pour savoir s'ils peuvent se rendre ou non à l'aéroport, les passagers du jour sont appelés à prendre contact avec leur compagnie aérienne. La direction de l'aéroport leur demande également de ne pas encombrer le terminal des départs, mais de se renseigner depuis chez eux.

TUI fly a annoncé dimanche qu'elle ferait appel à son propre personnel pour s'occuper des bagages de ses passagers.