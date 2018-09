Le front commun syndical défilera vendredi dans les rues de la capitale. Circulation compliquée, réseaux STIB et TEC impactés : voici la liste des difficultés prévues.

Le front commun syndical défilera vendredi dans les rues de la capitale afin de protester contre la réforme du régime de congé maladie dans la fonction publique. Les organisations tablent sur la participation de cinq à dix mille personnes.

Les syndicats défendant les intérêts des travailleurs du secteur public fustigent avec force l'abolition du régime maladie des fonctionnaires, prévue le 1er janvier 2019. Policiers, pompiers, militaires et membres de la fonction publique fédérale ne pourront, à compter de cette date, plus reporter leurs jours de congé maladie inutilisés à l'année suivante. Le front commun syndical, qui négocie depuis avril dernier une réforme du statut des fonctionnaires fédéraux, dénonce une mesure adoptée pendant l'été et sans concertation.

La circulation sera forcément impactée à Bruxelles... et pas seulement. Le point.

Bruxelles :

Le cortège s'élancera, vers 11 h 30, du boulevard Albert II, à proximité de la gare du Nord, avant d'obliquer sur la Petite ceinture (Rogier, Madou, Arts-Loi, Belliard,...). La manifestation prendra fin au Mont des Arts après avoir transité par la rue de Namur et la place Royale. La police bruxelloise est formelle : "des embarras de circulation très importants sont à prévoir" . Conseils d'usage ? "Eviter le centre-ville en voiture, mais aussi en bus et en tram." La STIB précise en effet qu'une grosse quinzaine de lignes seront impactées (pas nécessairement complètement coupées). Parmi celles-ci, les lignes 14, 27, 29, 33, 34, 38, 47, 54, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 80, 86, 88, 92, 93 , 95.

Les tunnels de la petite ceinture seront probablement fermés. Idem pour les tunnels Reyers et Cinquantenaire, inaccessibles dès 11h.

Wallonie :

"Au niveau du TEC Brabant Wallon et du TEC Namur-Luxembourg, la majorité des services devrait être assurée. En revanche, les réseaux du TEC Charleroi, du TEC Liège-Verviers ainsi que les régions de La Louvière et de Mons connaîtront des perturbations plus importantes", précise la société de Transport En Commun du sud du pays.