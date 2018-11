Face à ces tarifs à la hausse à la pompe, des initiatives belges se sont, ce vendredi, mises en place dans le royaume, en marge du mouvement "gilets jaunes" lancé en France. Elles restent cependant très localisées et n'ont pas réelles répercussions sur le trafic.

Selon RTL, plusieurs zones de blocage sont ainsi répertoriées dans le cadre de cette action visant à s'opposer aux mesures d'austérité établies par le gouvernement.

En province de Liège, un rassemblement d'une vingtaine d'automobilistes est à pointer au dépôt Total de Wandre, avec comme objectif de bloquer l'accès aux camions. Même procédé sur le site de Gilops un peu plus loin, qui stocke et fournit du carburant.

A noter aussi qu'une action était observée au dépôt Total de Feluy, près de Charleroi. D'autres blocages pourraient se manifester à Tertre, Gerpinnes, Walcourt, ou encore aux dépôts Lukoil et Octa de Bruxelles et Vilvoorde, ainsi qu'au dépôt Proxyfuel à Namur. Sans oublier Arlon, Vance et Sterpenich dans le Luxembourg, recensent nos confrères de RTL.