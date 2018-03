Des centaines d'avocats et de magistrats en toge se sont présentés sur la place Poelart à Bruxelles mardi dès 15h00 pour former en lettres géantes les mots "Help justice".

Trois ans après avoir lancé un premier cri d'alarme concernant le manque de moyens accordés à la justice en Belgique, ils se sont à nouveau rassemblés pour alerter le monde politique. Munis de pancartes "#balance ton ministre", "faute de moyens la justice devient l'injustice" ou encore "les robes et les pauvres même combat", différents acteurs de la justice ont manifesté, mardi après-midi, leur mécontentement face à la politique menée par le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V)

Les magistrats, soutenus par les barreaux, par de nombreux autres acteurs de justice et par des associations d'étudiants en droit, se sont réunis sur la place Poelaert à Bruxelles, devant le palais de justice, pour exprimer leur insatisfaction face au manque de moyens accordés au pouvoir judiciaire.

Selon eux, le cri d'alarme qui a été déclenché il y a trois ans n'a pas été entendu et le gouvernement continue de poursuivre la même politique qui prive la justice de moyens humains et matériels, pourtant nécessaires à la tenue d'une justice digne d'un Etat de droit.

Les magistrats, autant du côté du parquet que des juges, déplorent notamment que les cadres du personnel ne soient pas remplis et d'être ainsi obligés de fournir plus de travail avec moins d'aide.

Ils déplorent aussi le manque de moyens matériels à leur disposition, notamment en matière d'informatique. Notamment, les systèmes utilisés par la justice ne sont pas compatibles avec ceux utilisés par la police, ce qui pose d'évidents problèmes lorsqu'il s'agit par exemple de lire des preuves audiovisuelles.