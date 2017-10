Belgique La circulation sur l'E411 entre le carrefour Léonard et le viaduc Herrmann-Debroux sera ramenée sur une seule bande dès ce dimanche, a annoncé la commune d'Auderghem. Les autorités communales ont pris cette mesure de régulation en raison de la fermeture jusqu'à jeudi matin au moins du viaduc, une des principales voies d'accès à la capitale.

Le ministre de la Mobilité appelle ce dimanche les syndicats du rail à "maintenir toute l'offre de trains entre Namur et Bruxelles", mardi, malgré la journée d'actions annoncée par la CGSP. "La fermeture du viaduc Herrmann-Debroux va créer, on le sait, de gros embarras de circulation pour les dizaines de milliers de navetteurs empruntant l'E411", souligne-t-il dans un communiqué.



Ce dimanche, le Ministre de la Mobilité a demandé à la SNCB d’étoffer dès ce lundi, son offre de train.

Voici ce qu'il a obtenu, en trois points:

1. Deux trains supplémentaires circuleront au départ de Louvain-la-Neuve. Le premier sera à destination de Bruxelles-Luxembourg puis retournera à Louvain-la-Neuve pour assurer le second départ à destination de Schaerbeek via Bruxelles-Luxembourg et Schuman.





Louvain-la-Neuve – Bruxelles-Luxembourg (matin)

Louvain-la-Neuve 7h17

Ottignies 7h25 – 7h27

Rixensart 7h31 – 7h32

Genval 7h35 – 7h35

La Hulpe 7h37 – 7h38

Etterbeek 7h50 – 7h51

Bruxelles-Luxembourg 7h54





Bruxelles-Luxembourg (matin)

Ottignies 8h34

Bruxelles-Luxemb. 8h54 – 8h57

Bruxelles-Schuman 8h59 – 9h00

Bruxelles-Nord 9h07 – 9h10

Bruxelles-Central 9h13 – 9h14

Bruxelles-Midi 9h18





Schaerbeek – Louvain-la-Neuve (soir)

Schaerbeek 16h49

Bruxelles-Schuman 16h55 – 16h56

Bruxelles-Luxembourg 16h58 – 16h59

Etterbeek 17h02 – 17h03

La Hulpe 17h12 – 17h13

Genval 17h16 – 17h16

Rixensart 17h19 – 17h20

Ottignies 17h24 – 17h25

Louvain-la-Neuve 17h33





Bruxelles-Midi – Namur (soir)

Bruxelles-Midi 17h41

Bruxelles-Central 17h44 – 17h45

Bruxelles-Nord 17h49 – 17h52

Bruxelles-Schuman 17h59 – 18h00

Bruxelles-Luxembourg 18h02 – 18h04

Ottignies 18h25 – 18h28

Gembloux 18h40 – 18h42

Namur 18h57





Bruxelles-Luxembourg – Louvain-la-Neuve (soir)

Schaerbeek 18h49

Bruxelles-Schuman 18h55 – 18h56

Bruxelles-Luxembourg 18h58 – 18h59

Etterbeek 19h02 – 19h03

La Hulpe 19h12 – 19h13

Genval 19h16 – 19h16

Rixensart 19h19 – 19h20

Ottignies 19h24 – 19h25

Louvain-la-Neuve 19h33





2. La SNCB a décidé d’ouvrir anticipativement son nouveau parking de 2.200 places à Louvain-la-Neuve, pour aider les navetteurs à prendre le train. Ce parking sera gratuit pour les usagers du train.

3. Le Ministre Bellot a demandé que la signalisation et le fléchage de proximité pour accès au parking soit réalisé par SNCB et que la Région wallonne se charge de la signalisation d’approche à partir des axes routiers.

"Je me réjouis que la SNCB ait pu faire autant d’effort pour réagir en très peu de temps face la crise bruxelloise. Ces mesures permettront d’aider à limiter les pertes de temps et les embarras de circulation auxquels il faut s’attendre pour ceux qui feront le choix de prendre le train. J’invite, par ailleurs, les navetteurs qui le peuvent à décaler leur heure de départ pour prendre des trains hors heure de pointe", a réagi le Ministre Bellot.