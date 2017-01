Sous le coup d’une enquête financière depuis juillet 2014 pour abus de confiance et abus de biens sociaux, le bourgmestre de Ganshoren, Hervé Gillard (MR), a finalement décidé de s’épargner un procès en correctionnelle en s’acquittant d’une transaction pénale pas plus tard qu’en décembre dernier, reconnaissant ainsi implicitement sa culpabilité, révèlent nos confrères de la Dernière Heure.

Une information qui nous a été confirmée par le parquet de Bruxelles comme suit : "L’action publique à charge de monsieur H. G. est aujourd’hui éteinte suite au paiement par ce dernier d’une transaction pénale."

Le politicien était - pour rappel - non seulement soupçonné d’avoir spolié les économies d’une octogénaire mais il était également suspecté d’avoir siphonné la trésorerie d’une ASBL qui s’occupe des personnes du troisième âge et est dénommée L’Essor Intellectuel (La DH du 11 mars 2015).

Il était question d’un détournement d’au moins une cinquantaine de milliers d’euros pour financer sa dernière campagne électorale, celle qui lui avait enfin permis de s’emparer du mayorat ganshorenois, son ambition depuis toujours.

Le montant de la transaction pénale soldée par l’intéressé n’a cependant pas été révélé à La DH par le parquet de Bruxelles qui ne juge pas opportun de communiquer ce type de précision. Selon nos infos, on parlerait tout de même de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Parallèlement à cette transaction pénale, Hervé Gillard (MR) ne devra pas indemniser sa présumée victime octogénaire parce que ce volet de l’enquête n’a pas pu être objectivé, tout l’argent ayant été versé de la mano à la mano et la dame âgée ayant à présent des gros soucis de mémoire.

Si d’aucuns estiment que le bourgmestre de Ganshoren aura eu droit à une belle faveur judiciaire, il faut préciser qu’il est loin d’être le seul à avoir pu bénéficier d’une telle transaction pénale l’année passée - il y en a eu 675 autres à Bruxelles - et que celle-ci est toujours parfaitement légale vu qu’il s’agit d’une transaction pénale simple et non pas d’une transaction pénale élargie jugée inconstitutionnelle depuis le 2 juin dernier par la Cour constitutionnelle.

Comprenez que la décision du parquet de Bruxelles a été prise lorsque l’enquête en était encore au stade d’information judiciaire, c’est-à-dire avant même que l’action publique ne soit mise en mouvement et qu’on ne se retrouve donc dans le cadre d’une transaction pénale élargie.

Le dénouement de cette sombre affaire devrait en tout cas embarrasser son parti politique, déjà empêtré dans le Kazakhgate. Reste à voir si le MR demandera cette fois ou non à Hervé Gillard de démissionner. Sachant que le bourgmestre de Ganshoren est absent depuis un petit temps pour raisons de santé.

Contacté par nos soins, Hervé Gillard nous a fait savoir par l’intermédiaire de sa cheffe de cabinet qu’il était actuellement dans l’incapacité de répondre à nos questions.

676

C’est le nombre de telles transactions pénales simples – celle d’Hervé Gillard comprise – qui ont été conclues par le parquet de Bruxelles en 2016 (jusqu’au mois de novembre) et qui ont permis de rapporter à l’État belge la coquette somme de 6.161.000 € (et cela hors transactions pénales simples ayant trait aux faits de roulage) !