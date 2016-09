Hervé Hasquin: "Il ne faut pas inscrire la laïcité dans la Constitution!"

Belgique

"Tombé, selon sa propre expression, dans le chaudron laïque à 30 ans" lors de l’affaire Peers qui vit ce gynécologue namurois jeté en prison en 1973 pour avoir pratiqué des avortements, illégaux a l’époque, Hervé Hasquin ne peut pas être accusé d’être un laïque tiède. Après mai 68, ce réformiste s’affirma comme un des penseurs les plus libres du royaume. Et comme franc-maçon, il n’a jamais réservé ses analyses humanistes pointues à ses seuls frères dans la discrétion des ateliers.

L’historien et ancien recteur de l’ULB qui est aujourd’hui secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique risque cependant d’être accusé par certains laïques de"cracher dans la soupe".

Dans un petit essai qui sort aujourd’hui, il rejette sans ménagement mais de manière étayée le vœu d’une partie du "peuple laïque" d’inscrire la laïcité dans la Constitution.

La Belgique plus laïque que la France

Hervé Hasquin n’en démordra pas : "Je partage totalement l’analyse qu’avait faite un collègue de l’ULB et président de Chambre au Conseil d’Etat, Michel Leroy, dans les hommages offerts à Francis Delpérée à l’occasion de son éméritat : l’Etat belge ne se proclame pas laïque, il l’est et même plus que son voisin du Sud et depuis plus longtemps."

