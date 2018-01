Pour sortir du nucléaire en 2025, la Belgique a prévu un budget de 14,8 milliards d'euros.

Via des estimations suisses faites par des organes officiels, le député Ecolo Jean-Marc Nollet chiffre cependant le coût de sortie du nucléaire entre 35,3 et 36,7 milliards. "Il manquera donc entre 20,5 et 21,9 milliards d'euros, en raison d'une sous-évaluation manifeste du coût de la gestion et du stockage des déchets", prévient-il samedi dans Le Soir. Le budget de 14,8 milliards prévu par la Belgique comprend le démantèlement des centrales ainsi que la gestion des déchets nucléaires. Même si, pour l'heure, aucune solution "définitive" n'a été trouvée pour les rebuts les plus radioactifs et à la plus longue durée de vie, relève Jean-Marc Nollet.

Celui-ci rappelle en outre que l'ex-directeur de l'Ondraf, l'organisme public fédéral qui gère les déchets radioactifs, avait par le passé lui-même évoqué un triplement des coûts .