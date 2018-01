Le président américain, Donald Trump, a été investi à la plus haute fonction des Etats-Unis voici un an, le 20 janvier 2017. Cette date a également marqué le départ des trois ambassadeurs basés en Belgique, auprès du pays, auprès de l'Otan et auprès de l'Union européenne. Un an après, la Belgique et l'Union européenne restent sans ambassadeur américain. Après la première année de présidence de Donald Trump, "les relations entre la Belgique et les Etats-Unis n'ont pas réellement changé", considère Amine Ait-Chaalal, professeur en relations internationales à l'Université catholique de Louvain (UCL). Il note toutefois un élément qui, "au niveau des autorités belges, ne passe pas inaperçu": l'ambassadeur américain en Belgique n'a toujours pas été désigné.

"Il n'existe pas de normes, de délai quant à la nomination d'un nouvel ambassadeur", réagit l'ambassade américaine en Belgique, qui ignore quand la nomination du diplomate interviendra. "La décision reste à la discrétion du président."

"C'est assez insolite", considère M. Ait-Chaalal. L'ambassade américaine continue de fonctionner, menée par un chargé d'affaires, Matthew Lussenhop, et "la diplomatie américaine n'est pas bloquée".

Toutefois, "d'un point de vue symbolique et politique, l'ambassadeur est au niveau le plus haut de la hiérarchie diplomatique. Le chargé d'affaires n'a pas le poids politique et diplomatique d'un ambassadeur", souligne le professeur de l'UCL.

Le processus de désignation d'un ambassadeur peut être long car une fois l'annonce faite par le président, la nomination doit encore être confirmée par le Sénat, signale l'ambassade des Etats-Unis en Belgique. "Les postes se pourvoient au fur et à mesure, cela a toujours été comme ça", se défend-elle.

Or, traditionnellement, l'ambassadeur nommé par la précédente administration reste en place jusqu'à l'arrivée de son successeur, rappelle M. Ait-Chaalal. "Ici, les trois ambassadeurs situés en Belgique ont dû quitter leurs fonctions au 20 janvier 2017", date de l'investiture de M. Trump.