Le cinéaste belge Bouli Lanners attaque sévèrement Charles Michel et Marie-Christine Marghem dans une vidéo publiée sur son compte Facebook en ce début de COP 24. "Faudra pas vous étonner si nous aussi on vient à Bruxelles dépaver la rue de la Loi et vous mettre une grosse branlée!"

"Deux jours après la manifestation qui a réuni 75 000 personnes à Bruxelles pour le climat, le premier acte politique de la Belgique dans le cadre de la COP 24 est d'avoir voter contre une proposition de direction sur l'efficacité énergétique et de s'être abstenu d'un vote concernant les énergies renouvelables... BRAVO", explique, légèrement remonté dans sa vidéo, Bouli Lanners (qui avait déjà publié une vidéo bilan de la manifestation la veille, voir ci-dessous).

"Là on a encore le sentiment de s'être bien fait en***** par le gouvernement et la ministre de l'énergie! Alors faudra pas vous étonner si nous aussi on vient à Bruxelles dépaver la rue de la loi et vous mettre une grosse branlée! Car on commence vraiment à en avoir plein le cul! OK? Message reçu?"