Mardi après-midi, plus de deux cents jeunes de 15 à 18 ans se sont donné rendez-vous dans une salle du Théâtre royal flamand, dans le centre de Bruxelles, pour assister à la première du documentaire "Invisibles", réalisé par Christian Van Cutsem et soutenu financièrement par la Région de Bruxelles-Capitale.

Le thème abordé par le réalisateur est d’actualité : les départs de jeunes vers la Syrie. Il recueille le témoignage d’une mère, Géraldine, dont le fils est parti en Syrie il y a maintenant trois ans, avant de mourir sur place un an plus tard. Elle y évoque le problème d’identité de son fils. "Il est né en Belgique mais ici on ne le considérait pas comme belge et lorsqu’il était au Maroc, pays d’origine de son père, on ne le considérait pas comme un Marocain mais comme un Belge."

Voile et vivre-ensemble

Le documentaire donne également la parole à Myriam, une jeune femme musulmane voilée qui n’a pas sa langue en poche. Elle évoque sans tabou la place des femmes dans l’islam. "Beaucoup de gens pensent que porter le voile est un signe de soumission à sa famille ou aux hommes. Mais pas du tout, je suis seulement soumise à Dieu", explique-t-elle. Lors du débat, les jeunes se sont exprimés parfois timidement, sur des sujets sensibles : le vivre-ensemble dans la capitale "où il ne s’agit plus de vivre ensemble mais de survivre ensemble", commente Géraldine; mais, également, sur l’appropriation de la phrase "Allah akbar" - "Dieu est grand", par les djihadistes lors de leurs attaques. "Tous les musulmans utilisent cette phrase, elle est commune. Mais lorsqu’on constate que des terroristes se l’approprient pour commettre des faits inhumains, cela me rend triste", souligne Myriam.