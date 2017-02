Les attentats du 22 mars 2016, à Bruxelles, ont eu des effets collatéraux sur la population de culture musulmane. Dur de décrocher un travail ou un logement : le seul fait de porter un nom maghrébin suscite la méfiance. En matière d’emploi, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances (Unia) a ouvert 88 dossiers pour discrimination liée à des critères d’origine et de conviction, contre 46 en 2015 et 67 en 2015.

Une augmentation qui traduit un climat de suspicion. "On a quelques dossiers de harcèlement au travail. Dès qu’on a un nom maghrébin, on est soupçonné d’être un potentiel terroriste. Et on prend des remarques comme : "ce sont tes copains qui ont fait ça...", relève Patrick Charlier, directeur francophone d’Unia.

Dans ce climat, détestable, Unia pointe un phénomène tout à fait nouveau : les retraits d’habilitations de sécurité. Un sésame nécessaire pour travailler dans un aéroport, une centrale nucléaire, à l’armée… Une petite dizaine de personnes, auxquelles on a retiré le précieux badge d’accès, et qui ont perdu leur travail ou en ont été suspendues, ont saisi Unia en 2016.

(...)