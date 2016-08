Incendie INCC: l'Ocam n'avait pas préconisé de mesure de sécurité supplémentaire

Se disant victime d'un complot, l'ex-patron de Systemat Jean-Claude Logé a dû fuir le Sénégal

" J’ai réalisé en quelques minutes que ma femme n’en voulait qu’à mon fric." Le Belge Jean-Claude Logé, qui s'est confié à la DH, a pesé 40 millions d’euros : "On a voulu m’enfermer chez les fous et cherché à me faire disparaître".