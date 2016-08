Incendie, un festival évacué... Nuit mouvementée pour les pompiers en raison des orages

Belgique

Les pompiers de la zone de Liège ont dû intervenir de nombreuses fois durant la nuit de samedi à dimanche.

En raison des orages violents et surtout dans la région de Tilff, Esneux et Chaudfontaine, entre 70 et 80 opérations de tronçonnage ont été menées.

Outre l'intervention qui s'est déroulée sur le site d'ArcelorMittal à Chertal, les pompiers ont dû faire face à quatre autres incendies de petites et moyennes importances.

Le plus grave a eu lieu rue Moulin-à-Vent à Liège, où deux personnes ont dû être transportées à l'hôpital.





Incendie à Chertal: neuf camions de pompiers nécessaires pour maitriser les flammes

Un incendie s'est déclaré samedi vers 17h45 dans un ancien bâtiment d'ArcelorMittal à Chertal (Oupeye), ont indiqué les pompiers de Liège. Neufs camions ont été envoyés sur place, dont une citerne provenant de la zone de Herve et une de la protection civile. L'intervention s'est terminée vers 21h30, mais le feu a repris et les pompiers ont dû retourner sur place à 3h00. Tout danger est maintenant écarté. L'origine du sinistre demeure inconnue. Les pompiers avaient été alertés d'un feu de broussaille sur le site, mais à leur arrivée, ceux-ci ont trouvé deux bâtiments en feu.

Le site, qui n'abrite plus aucune activité industrielle, est actuellement placé sous cocon par ArcelorMittal.





Le festival Tongpop évacué à Tongres

D'intenses orages accompagnés d'averses et rafales de vent samedi soir ont balayé le Limbourg, forçant le festival Tongpop à Tongres à fermer ses portes. Tous les participants ont été évacués et il n'y a pas eu de blessés. Le festival était organisé vendredi et samedi, et avait ouvert ses portes à 19h00 pour la deuxième journée. En raison des intempéries, les festivaliers ne pouvaient pas s'abriter. Les artistes Dave Lambert et Sem Thomasson étaient programmés.

En province de Liège, les pompiers ont dû intervenir une trentaine de fois.





Des risques d'averse dimanche après-midi

La journée de dimanche sera dans un premier temps ensoleillée, mais les nuages arriveront par la suite depuis le littoral et des averses seront possibles localement, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

La matinée sera ensoleillée à l'intérieur du pays, puis des cumulus arriveront progressivement de la côte. Les températures, comprises entre 25 et 29 degrés, baisseront progressivement dans l'après-midi. Le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré à assez fort au littoral, où les rafales pourront atteindre 55 km/h. La nébulosité augmentera sensiblement lundi, et sera accompagnée d'averses. L'après-midi sera plus sec et ensoleillé dans l'ouest du pays. La journée sera nettement plus fraîche que les précédents, avec notamment des maxima de 18 degrés dans les Hautes Fagnes. De mardi à vendredi, une zone de haute pression entraînera un temps généralement sec et ensoleillé, avec des maxima de 18 à 26 degrés mardi et de 22 à 28 degrés durant le reste de la semaine. Le week-end sera plus nuageux et le risque d'averse et de pluie accru. Les maxima seront compris entre 20 et 25 degrés.