Le ministre-président flamand, Geert Bourgeois, a annoncé mercredi avoir demandé au ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, de rappeler à l'ordre l'ambassadeur d'Espagne en Belgique à propos de la décision de Madrid de lever le statut diplomatique du délégué du gouvernement flamand en Espagne, André Hebbelinck. M. Bourgeois (N-VA) a indiqué, lors d'une séance du parlement flamand, souhaiter que M. Reynders rappelle à son homologue espagnol, Josep Borrell, les principes de liberté d'expression et de séparation des pouvoirs.

L'Espagne a annoncé mardi avoir levé le statut diplomatique du délégué de la Flandre au sein de l'ambassade de Belgique après des déclarations du président du parlement flamand, Jan Peumans (N-VA), qui ont offensé Madrid dans le contentieux catalan. Il avait envoyé une lettre à l'ancienne présidente du parlement catalan, Carme Forcadell, une indépendantiste emprisonnée, dans laquelle il affirmait que la détention de responsables politiques catalans prouvait que "le gouvernement central en Espagne ne remplissait pas les critères d'une Union européenne démocratique et moderne".

M. Peumans avait aussi tenu des propos mercredi dernier où il faisait référence à la Bosnie-Herzégovine lors de l'inauguration d'une exposition photo au parlement flamand, en présence de l'ex-président indépendantiste catalan, Carles Puigdemont.

L'Espagne a aussi annoncé qu'elle n'accréditerait pas de nouveau délégué du gouvernement flamand.

"Ceci est un incident diplomatique grave", a souligné mercredi M. Bourgeois devant le parlement flamand en réponse aux questions de plusieurs députés.

Cela ne s'est, selon moi, jamais produit dans l'histoire de l'Union européenne. Jamais, à ma connaissance, depuis la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en 1952 et probablement depuis 1945", a-t-il ajouté.

Selon M. Bourgeois, la sanction infligée à M. Hebbelinck est "la plus lourde". Elle s'applique normalement quand un diplomate s'est mal conduit. Il s'agit de délits, d'espionnage, etc. Rien de cela n'est naturellement ici d'application", a souligne le ministre-président.

M. Bourgeois a invité l'ambassadeur d'Espagne pour un entretien, mais il ne se trouvait mercredi pas à Bruxelles. La rencontre devrait avoir lieu vendredi.

Il a également demandé à M. Reynders de convoquer l'ambassadeur d'Espagne. "Il le fera et lui insistera sur la réalité institutionnelle dans ce pays (la Belgique, ndlr), sur la liberté d'expression et sur la séparation des pouvoirs", a assuré M. Bourgeois.

Selon lui, il ne s'agit pas seulement d'une affaire concernant la Flandre et l'Espagne. "Cela concerne aussi la Belgique et l'Espagne. Notre diplomate est accrédité via l'ambassade belge", a-t-il dit en recevant un large soutien de la part des partis siégeant au parlement flamand.

Reynders n'a pas l'intention de rappeler l'ambassadeur à l'ordre

Le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, n'a pas l'intention de convoquer l'ambassadeur d'Espagne en Belgique.

"Cela ne se fera pas", a expliqué le porte-parole de M. Reynders à l'agence Belga.

"Le ministre a pris connaissance des récentes déclarations et des réactions du ministre-président flamand, Geert Bourgeois. Ce n'est pas le rôle d'un ministre des Affaires étrangères de commenter des déclarations du président d'une entité fédérée", a ajouté le porte-parole.

Selon lui, le département des Affaires étrangères "reste disponible pour remettre des messages de la Région flamande à l'Espagne".

"Si le gouvernement flamand souhaite remettre des message à l'Espagne via l'ambassade de Belgique (à Madrid), les Affaires étrangères le feront", a-t-il encore déclaré.