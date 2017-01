Détenu le plus surveillé de France depuis son incarcération le 27 avril dernier, Salah Abdeslam demeure aussi le plus impénétrable. Du moins pour la justice. Questionné pour la troisième fois, le 29 novembre dernier, par le juge Christophe Teissier sur son implication dans les attentats de Paris, le cadet des Abdeslam garde la même posture : un silence complet. "Vous m’avez fait savoir que vous ne souhaitez plus d’avocat, maintenez-vous cette position ?", demande le juge antiterroriste. "Oui", concède l’accusé. "Acceptez-vous aujourd’hui de répondre aux questions ?" "Non", coupe Abdeslam. Christophe Teissier en égrène tout de même 108, obligeant le greffier à noter "mutisme" tout au long des 13 pages de retranscription de l’interrogatoire…

Seul survivant des commandos qui ont frappé Paris le 13 novembre, Salah Abdeslam reste l’objet de moult spéculations, certainement renforcées par son refus de collaborer. Son attitude le soir des tueries suscite hypothèses, intuitions, voire théories du complot. Devait-il, lui aussi, mourir en martyr ? S’est-il dégonflé ? Sa ceinture d’explosifs, retrouvée dans une poubelle, s’avérait-elle défectueuse ? Etait-il, tout simplement, déterminé à tuer au nom de l’Etat islamique (EI), lui qui, quelques semaines avant les attentats, écumait encore les discothèques belges ?

A défaut de s’exprimer devant les juges, Salah Abdeslam s’est confié par écrit depuis sa cellule de 11 m2 de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Dans une lettre, non datée, versée au dossier d’instruction le 11 octobre 2016, il se montre pour la première fois assez disert. Les trois paragraphes ont été rédigés en réponse à une femme qui lui avait précédemment adressé plusieurs courriers.

Quelques mots, qui éclairent d’un jour nouveau la personnalité trouble du terroriste. C’est en tout cas l’avis du juge Christophe Teissier, qui a décidé d’en saisir une copie, l’estimant "utile à la manifestation de la vérité". Après l’avoir consultée, "Libération" a choisi d’en publier des extraits, ayant toutefois pleinement conscience qu’ils ne sont en rien conclusifs. Il ne s’agit que d’éléments de compréhension parmi d’autres, permettant de saisir un peu mieux le rapport qu’entretient Salah Abdeslam à la religion, au monde extérieur et à lui-même.

Les premiers mots

Ce document étonnant peut ainsi se lire comme les premiers mots de Salah Abdeslam dans la procédure française. Il commence ainsi : "Je t’écris sans savoir par ou commencé, j’ai reçu l’ensemble de tes lettres et ne pourrais te dire qu’elle me font plaisir ou non, ce qui est sur c’est qu’elle me permette de passé quelque temps avec le monde extérieur" [sic]. Avec son écriture petite et régulière, Abdeslam s’ouvre à son interlocutrice, visiblement soucieuse de sa démarche. "D’abord, je n’ai pas peur de faire sortir quelque chose de moi car je n’ai pas honte de ce que je suis et puis qu’est-ce qu’on pourrai dire de pire que ce qui ce dit déjà. Tu es sincère alors je vais l’être aussi, si je te demande les intentions de ta démarche c’est pour m’assuré que tu ne m’aime pas comme si j’étais une ‘star ou une idole’ parce que je reçois des courriers comme ca et je ne cautionne pas cela car le seul qui mérite d’être adorer c’est Allah, Seigneur de l’univers."

Des courriers et des demandes d’interview

Selon nos informations, Salah Abdeslam est le destinataire de nombreux courriers. Un bon connaisseur du dossier, contacté par "Libération", confirme : "Des catholiques lui écrivent pour l’interroger sur sa foi, des femmes crient leur amour et déclarent vouloir porter son enfant, des avocats proposent leurs services, c’est incessant."

Une autre source ajoute même que des demandes d’interviews ont été adressées par voie postale à Salah Abdeslam… Jusqu’à présent, ce dernier n’aurait pourtant pris la peine de répondre qu’à cette femme, dont la dernière missive émane d’un bureau de poste du département de la Côte-d’Or. Malgré les multiples appels de "Libération", plusieurs sources judiciaires assurent ne rien connaître de cette mystérieuse expéditrice et ne sont pas en mesure de confirmer son identité.

Pas de traitement de faveur

Malgré ses conditions de détention drastiques - il est filmé 24h/24 -, Salah Abdeslam a parfaitement le droit de recevoir du courrier comme d’en écrire en détention. La circulaire du 14 avril 2011, ainsi que l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), fixent en effet une série de droits pour les détenus placés à l’isolement - ce régime n’étant pas une sanction disciplinaire - dont celui à la correspondance. Il est donc important de préciser que le détenu ne bénéficie d’aucun traitement de faveur. Par ailleurs, ses échanges sont systématiquement ouverts et relus par l’administration pénitentiaire et le juge d’instruction.

La saisie de ce courrier survient la veille du jour où les avocats Frank Berton et Sven Mary annonçaient dans la presse renoncer à assurer la défense d’Abdeslam, empêchés d’agir par le mutisme de leur client. Me Berton livrait alors cette impression : "J’ai senti qu’il se radicalisait de manière extrême."

Ces extraits confirment a minima l’extrême religiosité dans laquelle Salah Abdeslam semble s’être installé : "Je ne cherche ni à m’élevé sur terre ni a commettre le désordre, je ne veux que la réforme, je suis musulman, c’est à dire soumis à Allah qui m’a créé et qui par sa grace ma harmonieusement faconné ainsi que toi et tous ceux qui existe, a partir de la pluie il nous donne toute sorte de fruit pour nous nourrir. Est-tu soumise ? Sinon Alors dépêche toi de te repentir et de soumettre à Lui n’écoute pas les gens mais plutôt les paroles de ton Seigneur. Il te guidera."

S’agira-t-il des seuls mots de Salah Abdeslam à disposition de la justice française ?