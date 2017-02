Jean Faniel est le directeur du Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp). Pour lui, la suppression des Provinces n’est pas pour demain, même si ce niveau de pouvoir est délaissé.

L’actualité de ces dernières semaines met les Provinces dans l’embarras. Ce sont surtout des élus provinciaux qui ont été critiqués. Les Provinces ont-elles été les grandes oubliées de la bonne gouvernance ?

Je ne suis pas sûr. Il est vrai que la Province de Liège est l’actionnaire majoritaire de Publifin mais il y a aussi une tripotée de communes qui sont également actionnaires. Par contre, il est vrai que le niveau provincial a été, petit à petit, délaissé et laissé à des mandataires qui se sont spécialisés dans ce niveau de pouvoir. L’institution provinciale a été remise en cause à plusieurs reprises. Dans le pacte d’Egmond et les accords du Stuyvenberg (1977-1978), il était prévu de démanteler les Provinces. Ce ne sont pas les Provinces qui ont disparu mais bien le pacte d’Egmont-Stuyvenberg… Déjà au début des années 80, on a réformé les Provinces en jouant sur la fiscalité et le gouvernement Martens-Gol a finalement rétabli leurs fonctions. Il y a des tâtonnements, des allers-retours, dans la réflexion de ce que l’on doit faire de ce niveau de pouvoir.