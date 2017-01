C'est une belle reconnaissance de son travail mais aussi un honneur pour la Belgique! Le Pr Jean-Pascal van Ypersele, qui enseigne au Centre de recherche sur la Terre et le climat Georges Lemaître à l’UCL (Earth and Life Institute), a été désigné par l’Organisation des Nations Unies pour faire partie d’un groupe indépendant de 15 experts internationaux.

Il devra produire un rapport quadri-annuel sur le développement durable. L’objectif de ce rapport est d’informer le Forum politique de haut niveau pour le développement durable qui se réunit sous les auspices des Nations Unies, afin d’examiner les progrès réalisés dans le cadre du programme de l’ONU pour le développement durable et de ses objectifs de développement durable pour 2030.

En calir, ce rapport sur le développement durable global sera un élément clé de la politique visant à atteindre ces objectifs pour 2030. Il sera publié pour la première fois en 2019 et renforcera l’interface science-politique. Jean-Pascal van Ypersele, dont la candidature pour la Belgique a été soutenue par le gouvernement fédéral et plus précisément Didier Reynders, Vice-Premier Ministre, a été choisi à l’issue d’un processus de sélection approfondi. Le chercheur installé de longue date à Vieusart à un jet de pierre de Louvain-la-Neuve a été informé de sa nomination via un courrier signé de la main du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, Ban Ki- Moon (qui a depuis laissé sa place à Antonio Guterres), daté du 30 décembre 2016.

Le groupe indépendant constitué de 15 experts internationaux sera soutenu dans sa tâche par un groupe de travail composé d’un représentant du secrétariat des Nations Unies, de l’UNESCO, du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement, de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement et, enfin, de la Banque mondiale.

Jean-Pascal van Ypersele n'est pas un néophyte en la matière puisque cela fait 38 ans qu'il travaille sur les questions climatiques. Il collabore aussi depuis 21 ans avec le GIEC, dont il a assumé la vice-présidence entre 2008 et 2015. Côté UCL, il est professeur depuis 1997 et il y garde une charge de cours en climatologie et sciences de l’environnement tout en co-dirigeant le Master interdisciplinaire en science et gestion de l’environnement. Un élément très important à ses yeux, afin de transmettre et partager son savoir et ses compétences aux étudiants…