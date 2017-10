La circulation ferroviaire était déjà fortement perturbée mardi matin à l'entame de la journée d'action syndicale. Seul un train sur cinq circulait depuis Liège. L'axe Arlon-Bruxelles est relativement épargné dans le sud du pays. Trois cabines de signalisation étaient par ailleurs inexploitées car le personnel ne s'est pas présenté, précise la SCNB. Peu après 06h00, trois trains sur quatre reliaient Charleroi et Bruxelles, selon les informations communiquées par le porte-parole de la SNCB, Thierry Ney.

Entre Namur et Bruxelles (ligne 161), quatre trains sur cinq étaient en service et entre Arlon et Namur (ligne 162), deux trains sur trois.

La situation à Liège (ligne 36) était "plus difficile", avec un train sur cinq reliant Bruxelles mardi matin. Aussi, en raison d'un manque de personnel dans la cabine de signalisation à Flémalle Haute, la circulation est empêchée entre Huy et Liège.

Deux trains sur trois circulent depuis Mons vers la capitale. La cabine de Quévy souffrant également d'un manque de personnel, tout comme celle de Visé, elle n'est pas fonctionnelle. Les voyageurs qui souhaitent se rendre à Bruxelles depuis Quévy doivent donc se rendre à Mons directement. Concernant Tournai, seul un train sur quatre était opérationnel.

Deux trains sur trois circulaient peu après 06h00 entre Namur et Charleroi.

Un piquet de grève a également été installé au parking voyageur de la gare de Namur, tandis que des voies étaient occupées à Braine-le-Comte et Leuze-en-Hainaut, selon Thierry Ney.

En Flandre, toutes les lignes étaient desservies bien que certains trains ont été supprimés. Tous les trains circulaient entre Anvers vers Bruxelles et entre Gand et Anvers. Trois trains sur cinq circulaient entre Gand et Bruxelles, quatre sur six entre Louvain et Bruxelles, et un sur deux entre Saint-Nicolas et Anvers.

Le porte-parole souligne la situation peut fortement évoluer en cours de journée. Il conseille aux voyageurs de se tenir informés via les différents canaux de communication de la SNCB.





A Bruxelles, une seule ligne de métro circule

Seule la ligne de métro 1 était exploitée mardi matin à Bruxelles. La fréquence sur cette ligne est toutefois fortement réduite pour une heure de pointe, à raison d'un train toutes les 10 minutes environ, précise Cindy Arents, porte-parole de la Stib. Six trams et deux bus sont également sortis des dépôts. Les lignes de métro 5, 2 et 5 sont à l'arrêt, tandis que la ligne de métro 1 circule à fréquence faible.

Du côté des trams, seules les lignes 3, 4, 7, 82, 92 et 94 sont en service, mais également à fréquence réduite par rapport à une journée normale, nuance la Société des transports intercommunaux de Bruxelles.

Concernant les bus, les numéros 21 et 87 circulent mardi matin, mais à moindre fréquence que d'ordinaire.

La Stib communiquera les mises à jour du trafic sur ses comptes Facebook et Twitter tout au long de la journée.





A Liège, aucun bus ne circule

Aucun bus ne circule mardi matin à l'aube en province de Liège, a indiqué à Belga Carine Zanella, porte-parole du TEC Liège-Verviers vers 06h00. Certaines compagnies privées circulent dans la province, mais n'entreront pas dans la ville de Liège. "Tout est bloqué en province de Liège", a indiqué Mme Zanella.





Et en voiture?

Sur les routes, les premiers bouchons pointent déjà le bout de leur nez. Suivez la situation en direct via notre info trafic.

Les services publics

Un piquet de grève installé devant la centrale nucléaire de Tihange

Un piquet de grève a été installé mardi à l'aube devant la centrale nucléaire de Tihange, à la suite de l'appel à la grève dans le service public lancé par la CGSP, a indiqué à Belga Jean-Marc Pirotton, délégué syndical Gazelco. Une cinquantaine de travailleurs forment le piquet, installé depuis 04h30, a-t-il précisé. Le mouvement doit durer toute la journée. La production restera assurée et le personnel de sécurité peut entrer sur le site.

Le journal parlé de la RTBF retardé de quelques instants

Le journal parlé de le RTBF prévu à 06h00 mardi matin a été retardé de quelques instants en raison de la journée d'action syndicale contre le gouvernement. Un avertissement a été émis sur la radio du service public avant la conduite normale du journal parlé mardi matin.









