La grande étude 2018 de Coyote sur le trafic des voies d’accès à Bruxelles et au ring.

La communauté Coyote compte 1,5 million d’utilisateurs dans notre pays : un taux de pénétration quasi sans équivalent en Europe. Les données récoltées via ce boîtier d’assistance à la conduite et de détection des radars chaque jour permettent de calculer avec précision les temps de parcours sur chaque tronçon du pays.

La firme livre à La DH la grande étude réalisée pour la rentrée 2018 sur les 7 autoroutes qui permettent d’accéder à Bruxelles et les 7 tronçons de ring. Elle a analysé heure par heure, jour par jour, les temps de parcours des navetteurs du 1er au 7 octobre 2018. Une période clé : elle se situe après les vacances scolaires et universitaires et le trafic y est dense. Ces calculs sont réalisés en tenant compte de toutes les positions des boîtiers Coyote tous les 200 mètres. Il est donc possible pour la société de calculer la vitesse moyenne.

De cette profusion de données, nous avons retenu les plus sensibles : les autoroutes d’accès à Bruxelles depuis le sud du pays. La sortie de la capitale, bien que problématique, l’est moins que son entrée.

Ces données permettent de voir à quelles heures de la journée le temps de parcours est le plus long. Cela peut constituer une indication précieuse pour les navetteurs qui souhaitent aménager leur parcours pour éviter les pires heures de pointe.

Premier constat : le lundi matin se révèle particulièrement problématique. Comptez 45 minutes de temps de parcours supplémentaire le lundi sur la E411 à 8 h. Le mardi est à peine mieux : 40 minutes de temps de parcours en plus, pour 30 minutes le jeudi. La situation se révèle nettement meilleure le mercredi et le vendredi avec respectivement 25 minutes et 15 minutes de plus.(...)