Ce lundi après-midi, le président de la 89e chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu un jugement dit "avant dire droit" (qui ne tranche pas le litige) dans l'affaire Jourdain. Compte tenu du "libellé obscur" ("obscuri libelli") des pièces fournies par le Parquet, le juge a estimé qu'il n'était pas en mesure de faire toute la lumière sur le dossier de l'homme d'afffaires bruxellois. Le juge a ainsi prononcé la réouverture des débats dans cette affaire.

Fondateur du Cercle de Lorraine et ex-propriétaire des Jardins d'Annevoie entre autres, Stephan Jourdain est poursuivi pour différentes infractions financières qu'il conteste formellement. Il est poursuivi devant le tribunal pour des faits de faux, usage de faux, abus de biens sociaux, détournement, faillite frauduleuse et organisation d'insolvabilité, au travers de ses nombreuses sociétés, au cours des dix-huit dernières années.

Il est notamment le fondateur du Cercle de Lorraine. Il a également été propriétaire des Jardins d'Annevoie et des Laminoirs de Longtain qu'il avait repris en 2015 avant de les céder.

Le ministère public lui reproche entre autres d'avoir créé de fausses ASBL afin de bénéficier du statut fiscal avantageux de ce type de société et de s'être approprié personnellement les fonds de celles-ci, au détriment d'investisseurs privés et publics, via des procédés comptables complexes.

Stéphan Jourdain est en particulier soupçonné d'avoir détourné en janvier 2011 une partie de l'actif de son SPRL Fond'Roy Exploitation vers la SA Cercle de Lorraine, juste avant la faillite de Fond'Roy en février 2011.

Stéphan Jourdain: "Une gifle"

"Cette décision du président est une gifle pour le substitut Radar du parquet de Bruxelles qui a pour rappel enquêté d’initiative pendant cinq ans et demi sur les dix-huit dernières des activités de toutes mes sociétés alors qu’il n’y avait pas la moindre plainte », nous a déclaré Stéphan Jourdain, contacté à l’issue de l’audience.

« Entendre le président dire que le dossier est « obscuri libelli » donc insuffisamment compréhensible que pour lui permettre de le juger, ce n’est pas glorieux pour le parquet », a-t-il encore ajouté, avant de préciser qu’il avait lui-même -vainement- demandé aux enquêteurs d’aller rechercher les pièces de ce dossier Namurois vieux de vingt ans, qui lui auraient permis de prouver ses dires. Il termine en rappelant « n’être inculpé de rien, n’avoir face à lui comme partie civile que Fortis pour 1 € symbolique ainsi que le curateur d’une sprl d’Annevoie pour -en tout et pour tout- 600.000 € et, surtout, ne pas avoir eu droit à un juge d’instruction qui aurait examiné son dossier également à décharge".