Martin De Duve (asbl Univers Santé) réagit énergiquement à la campagne marketing « Belgium », sponsor des Diables Rouges.





Dans le cadre d’une vaste campagne marketing destinée à soutenir les Diables Rouges lors de la prochaine Coupe du Monde en Russie, Jupiler s'appellera bientôt Belgium pour cinq mois. Qu'en pensez-vous ?

Associer sport et alcool est totalement aberrant mais d'une efficacité redoutable. Pourquoi ai-je envie d'une bière en regardant un match de foot et pas un match de tennis ? C'est évidemment lié aux sponsors qui nous enseignent depuis toujours que bière et foot vont ensemble. Même notre championnat porte le nom de la marque !

Et ce n'est pas en remplaçant son nom par « Belgium » (qui, entre parenthèses, nous appartient un peu à tous, non?) que la pratique est plus acceptable.

