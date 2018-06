Alain Grignard est islamologue, maître de conférences à l’ULg et membre du Centre étude sur le terrorisme et la radicalisation. Il travaille depuis plus de trente ans dans le domaine de l’islamisme radical et du terrorisme au sein de la police judiciaire fédérale. En tant qu'Invité du samedi, il livre son analyse sur la tuerie de Liège et sur le comportement de Benjamin Herman.

L'Etat islamique a revendiqué l'attaque mais sans publier de photo ou vidéo de Benjamin Herman. Peut-on parler de récupération ?