Justice à l'ère du numérique : les chantiers prioritaires de nos bâtonniers

Belgique

De nouveaux bâtonniers vont entrer en fonction et à la tête de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG devenu Avocats.be), le Bruxellois Jean-Pierre Buyle va remplacer le très actif Liégeois Patrick Henry.

"La Libre" a rencontré le premier nommé ainsi que l’ancien (Me Stéphane Boonen) et le nouveau (Me Pierre Sculier) bâtonnier du plus grand barreau de Belgique, celui de Bruxelles. Ils ont évoqué leurs chantiers prioritaires.

1Accès la justice. Pour Me Buyle, les avocats doivent rester aux côtés de la veuve, de l’orphelin, du réfugié, du détenu. Il faut, à tout prix, rester attentif aux valeurs de la profession. Et faire en sorte que tous les justiciables puissent s’adresser à un avocat et à un juge. C’est aussi le souhait de Mes Boonen et Sculier qui s’inquiètent que la réforme, souhaitée par le barreau de Bruxelles, de l’aide juridique entre en vigueur ce jeudi (LLB du 31 août) sans qu’ait été créé en même temps le fonds censé permettre aux avocats pro Deo (à Bruxelles, ils sont 1800 à percevoir une partie importante de leurs revenus par le biais de ce système) d’être correctement rémunérés pour leurs prestations. Me Sculier insistera pour que ce fonds soit adopté et installé au plus vite.