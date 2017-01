Si le parquet de Nivelles avait eu deux semaines de plus, Alijan Ibragimov ne se serait peut-être jamais devenu belge.

Ibragimov, c’est l’un des membres du trio d’hommes d’affaires au cœur du Kazakhgate. La commission d’enquête parlementaire qui se penche sur cette affaire de trafic d’influence a poursuivi ses auditions, mercredi, sur le volet naturalisation de Patokh Chodiev (le client du sénateur/avocat Armand De Decker, MR) et d’Alijan Ibragimov.

Ce dernier verra sa demande de naturalisation devant la Chambre des représentants rejetée début 1998. Il était alors apparu qu’il avait des liens avec la mafia russe. Ses enfants et son épouse subiront le même sort en novembre 2000, la police faisant valoir qu’Ibragimov père est connu pour des faits de criminalité organisée (entre autres dans l’affaire Tractebel).

En 2004, la famille Ibragimov remet le couvert et veut obtenir la nationalité belge par la voie communale, à Braine-l’Alleud, via une déclaration de nationalité. Ils l’obtiennent sans difficulté en fin d’année. Le père tente sa chance début 2005. Avec succès aussi. A aucun moment, tant pour la famille que pour le père, les connexions avec la mafia russe ou les soupçons de grande criminalité n’apparaissent…

Mais cela s’est joué à très peu de chose. Dans le cadre d’une déclaration de nationalité, le parquet avait un mois pour mener son enquête. Pas plus. Au-delà, le requérant obtenait d’office gain de cause. Le parquet de Nivelles a rendu un avis favorable le 18 janvier 2005, trois jours avant la fin du délai. La Sûreté de l’Etat a, elle, envoyé un rapport accablant contre Ibragimov (ses liens avec la grande criminalité) le 2 février… Hors délai. Le comble, c’est que le rapport est d’abord arrivé au parquet de Bruxelles. Nivelles ne le recevra que le 25.

Faute d’orthographe

L’actuel procureur du Roi de Nivelles, Jean-Claude Elslander, a fustigé mercredi, devant la commission d’enquête, les délais trop courts dont la justice bénéficiait à l’époque pour mener son enquête. Outre le problème avec la Sûreté, cela a pu avoir des conséquences sur les enquêtes "a minima" que menait la police locale sur les requérants. Il a aussi fait remarquer qu’il a fallu attendre 2010 avant qu’un arrondissement judiciaire ait accès aux informations des autres arrondissements. Enfin, a-t-il souligné, selon les cas, le nom de l’intéressé était orthographié "Ibragimov" ou "Ibraguimov", ce qui a pu compliquer les croisements des données.

Pour Patokh Chodiev, la donne est plus simple. Son dossier a été validé par la Chambre en 1997, après que son dossier eut reçu des avis positifs de la Sûreté, de l’Office des étrangers et du parquet de Nivelles. Cependant, cinq ans plus tard, le 20 mars 2002, le procureur général a interrogé le parquet de Nivelles au sujet du rapport de police sur lequel il s’était basé pour rendre son avis. Quelques jours plus tôt, en effet, un article de presse fait apparaître qu’il y aurait eu deux rapports. Un premier, négatif. Un second, plus élogieux. Michel Van de Walle, le commissaire de police de Waterloo, ville où résidait Chodiev, devait être entendu mercredi. Faute de temps, son audition a été reportée à la semaine prochaine.