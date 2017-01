La commission d'enquête parlementaire sur le Kazakhgate auditionnera mercredi matin à huis clos l'agent de quartier de la police de Waterloo qui a rédigé un PV négatif concernant la demande de naturalisation du milliardaire ouzbek Patokh Chodiev, a indiqué le président de cette commission Dirk Van der Maelen (sp.a).

Le policier S. a affirmé, lundi dans les colonnes du Vif et du Standaard, avoir dressé un rapport défavorable concernant la demande de naturalisation de M. Chodiev en 1996, car il avait reçu un document reprenant des informations de la Sûreté établissant des liens entre l'intéressé et le milieu russe. Il a également assuré avoir remis copie de ce rapport à son commissaire Michel Vandewalle (sur la photo) et son adjoint Fernand Fagot, mais ignore ce qu'il est advenu du document ensuite.

L'ancien commissaire Vandewalle a déclaré la semaine dernière devant la commission d'enquête parlementaire que ce document, faisant état d'un avis négatif, était un faux. Le seul document authentique étant, selon lui, un PV rédigé par Fernand Fagot et qui est positif au sujet de M. Chodiev.

Ce dernier a finalement obtenu la nationalité belge en 1997.

L'audition de l'agent de quartier précèdera mercredi celle de représentants du Comité P, en charge du contrôle des services de police.