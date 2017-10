Selon le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V), 80 individus et huit mosquées sont particulièrement tenus à l'œil par les autorités, soupçonnés de participer à la diffusion de messages de haine, rapporte Sudpresse mercredi. Il est question de "80 individus considérés comme étant des prêcheurs de haine qui sont suivis, dont 30 prêcheurs de haine salafistes". "Huit mosquées sont aussi dans le collimateur". Tous sont repris dans la banque de données commune de l'Ocam, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace terroriste, selon le quotidien, qui précise que le ministre refuse d'en dire plus sur la localisation des individus et institutions concernés.

Depuis 2014, une mosquée invoquant des références au djihad, sans pour autant appeler les fidèles à le faire, a été fermée, selon Koen Geens. "Mis à part ce cas, aucune autre infraction n'a été constatée en ce qui concerne la diffusion de messages haineux au sein de mosquées. L'incitation au djihad et la radicalisation s'effectuent désormais dans des cercles limités et fermés, ainsi que sur Internet".