Le ministre fédéral de l'Emploi Kris Peeters (CD&V) ne veut plus attendre avant de mettre en place le mécanisme des mystery calls, les appels anonymes d'un inspecteur pour constater une infraction, afin de lutter contre la discrimination sur le marché de l'emploi. Le ministre a préparé un avant-projet de loi et souhaite le soumettre rapidement au gouvernement, écrivent mardi les journaux de Mediahuis. Selon Kris Peeters, le Conseil National du Travail (CNT) n'enregistre pas de progrès suffisants dans ce dossier. "Les partenaires sociaux demandent plus de temps pour en discuter, mais ils ont déjà eu assez de temps", souligne-t-il.

Le ministre, qui défend un projet "modéré", voudrait déposer le texte sur la table du gouvernement avant les vacances d'été. Kris Peeters se dit soutenu par le comité d'experts, qui recommande des tests pratiques sur le terrain.

Le syndicat chrétien ACV-CSC est favorable au mécanisme des mystery calls mais ajoute que "l'autorégulation et les belles paroles ne fonctionnent pas". "Nous devons répondre aux énormes problèmes de discrimination avec des mesures supplémentaires", plaide le syndicat. Il souhaite notamment que les mystery calls soient effectués par un organisme indépendant.

Les organisations d'employeurs, elles, déplorent que le ministre communique avant la livraison de leur plan d'action contre la discrimination. "Un employeur choisit le bon employé indépendamment de son origine, de son âge ou encore de son sexe", réagit la présidente du SNI Christine Mattheeuws. Selon elle, les mystery calls "visent les employeurs de façon unilatérale".

La N-VA contraire au principe des mystery calls

La N-VA est contre la proposition du ministre de l'Emploi Kris Peeters (CD&V) d'instaurer le mécanisme des mystery calls, les appels anonymes d'un inspecteur pour constater une infraction, afin de lutter contre la discrimination sur le marché de l'emploi. La volonté du ministre de pousser le dossier est "en contradiction flagrante avec ce qu'ont convenu les partis de la majorité", selon les nationalistes flamands. La N-VA se réfère à la résolution de la majorité approuvée il y a deux ans. "Il n'y a aucune référence à l'instauration d'appels anonymes ou de mystery calls", souligne le député Wim Van der Donckt. "L'inspection sociale dispose déjà de tous les moyens pour intervenir en cas de plainte pour discrimination. Allons-nous lancer une chasse aux sorcières? "

Le ministre de l'Emploi souhaite accélérer la mise en place du mécanisme et déposer son avant-projet de loi sur la table du gouvernement avant les vacances d'été.