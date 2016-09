L’aéroport de Zaventem se dote d’une équipe "antiterroriste"

Belgique

L’aéroport de Zaventem va recevoir une équipe d’intervention rapide, selon le cabinet du ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA). Cette force de police spéciale devra intervenir rapidement et avec précision dans des circonstances extrêmes. Cette équipe entrera en fonction probablement début 2017, confirme-t-on au cabinet du ministre.

Le ministre Jambon annonçait, le mois dernier, dans le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, qu’il allait doter l’aéroport d’un bouclier de caméras qui surveillerait toutes les routes des alentours. Ces caméras peuvent lire les plaques d’immatriculation et identifier des véhicules suspects. Une petite équipe d’agents peut donc directement faire le point sur la situation. Les agents ne seront pas des policiers ordinaires, mais une équipe spécialement formée à cette mission.

"Les membres seront choisis prochainement", détaille Olivier Van Raemdonck, porte-parole du ministre Jambon. "Ils viennent du groupe de 200 agents de police supplémentaires appelés pour sécuriser les aéroports de notre pays. Ils vont recevoir une formation spécifique (entre autres techniques d’arrestation spéciales). Les détails sont encore en cours d’élaboration."

Cette nouvelle escouade d’intervention rapide est équipée de gilets pare-balles, casques balistiques, d’armes semi-automatiques et d’armes dites moins létales. Celles-ci tirent des projectiles en plastique qui permettent de neutraliser un suspect agressif sans le tuer.

Ils occuperont "une fonction de première ligne", explique encore le porte-parole du ministre. Autrement dit, ils seront les premiers à intervenir dans les situations suspectes à l’aéroport. Selon les circonstances, ils pourront réagir immédiatement ou comme une équipe d’urgence qui interviendrait en soutien des unités d’élite.

Leur mission devrait commencer durant les premières semaines de 2017. "Quoi qu’il en soit, nous allons fournir à tous les aéroports de Belgique des moyens pour une détection plus rapide et un suivi plus fort. Tout d’abord, nous misons sur des moyens technologiques. En ce qui concerne l’équipe d’intervention dans les autres aéroports, la surveillance ne sera pas la même dans tous les aéroports. Nous ne détaillerons pas plus les autres moyens mis en œuvre pour d’évidentes raisons de sécurité", conclut Olivier Van Raemdonck