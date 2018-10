La Belgique disposera-t-elle de suffisamment d’électricité cet hiver ?

La question est posée depuis qu’Electrabel a annoncé, le 21 septembre dernier, que Tihange 2 et Tihange 3 seraient indisponibles durant tout l’hiver. Résultat, un seul réacteur sur sept (Doel 3) fonctionnera jusqu’au 17 novembre prochain, date du redémarrage de Tihange 1.

Selon les derniers calculs d’Elia, il manque toujours entre 700 et 900 MW pour passer l’hiver sans trop de risque d’activation du plan de délestage. Et ce déficit pourrait être plus important si Doel 1, Doel 2 ou encore Doel 4 ne redémarrent pas, comme c’est prévu aujourd’hui, en décembre prochain.

Depuis l’annonce de ce déficit de 700 à 900 MW, le cabinet Marghem a annoncé plusieurs mesures : un accord avec l’Allemagne, et un autre avec le Luxembourg en vue de fournir de l’électricité à la Belgique en cas de besoin. Ce mercredi, la ministre de l’Énergie a été interrogée à la Chambre à propos de l’impact réel de ces accords sur la sécurité d’approvisionnement.

Le Luxembourg ne sert à rien

Certains doutes avaient été émis quant à la possibilité pour l’Allemagne de fournir de l’électricité à la Belgique. Pour rappel, il n’existe aucune interconnexion directe entre l’Allemagne et notre pays permettant de faire transiter de l’électricité entre eux. Comment dès lors l’Allemagne pourra-t-elle venir à notre secours ?

La ministre de l’Énergie espère diminuer l’impact négatif des flux de bouclage (les fameux loop flows, dans le jargon) qui limitent les capacités d’importation d’électricité de notre pays. Une explication s’impose. Aujourd’hui, énormément d’électricité produite dans le nord de l’Allemagne transite par les Pays-Bas, la Belgique et la France pour rejoindre le sud de l’Allemagne. Ce transit, qui sature nos lignes, limite donc les capacités d’importation de la Belgique.

L’accord passé entre Marie-Christine Marghem et son homologue allemand vise à limiter cette saturation du réseau (les flux de bouclage) afin d’augmenter nos capacités d’importation. “L’Allemagne a donné son accord pour limiter les loop flows si la Belgique devait être en situation de pénurie après l’activation de toutes les réserves belges, voire de la réserve internationale”, a expliqué la ministre de l’Énergie.

Pas de problème jusqu’à fin 2018

En revanche, en ce qui concerne les 200 MW en provenance du Luxembourg, il apparaît qu’ils ne seront pas mobilisables, comme l’avait indiqué dans un premier temps la ministre de l’Énergie. “Les principes physiques s’opposent à ce que cette capacité en provenance du Luxembourg arrive directement en Belgique, a expliqué Marie-Christine Marghem. Ces 200 MW en provenance du Luxembourg passent donc par l’Allemagne. Il n’y a pas de gain car ces 200 MW luxembourgeois ne peuvent pas être ajoutés à ce que peut nous fournir l’Allemagne”.

Dans l’état actuel des choses, Marie-Christine Marghem estime que novembre et décembre devraient se passer sans encombre au niveau de notre approvisionnement en électricité. En revanche, cela pourrait se gâter en janvier et février. “Nous n’avons pas encore de solution concrète pour janvier et février, a déclaré la libérale. Electrabel continue à travailler”.

“Il nous faut des chiffres”

Le chef de groupe Ecolo, Jean-Marc Nollet, a regretté que la ministre ne fournisse pas de chiffres sur l’ampleur du déficit après la signature de l’accord avec l’Allemagne. “Il nous faut des chiffres, a-t-il déclaré. Chez Elia on dit qu’on travaille pour la ministre, vous vous dites qu’il faut aller voir chez Elia”.

Par ailleurs, de nouvelles pistes ont été annoncées par la ministre. L’optimisation du parc de production d’EDF Luminus pourrait offrir 40 MW supplémentaires. La relance de la centrale au gaz de Ham pourrait, quant à elle, dégager 52 MW.

Par ailleurs, il existe des doutes quant à la disponibilité des 750 MW que la ministre de l’Énergie avait annoncé avoir “trouvés” au tout début de la crise. Pour rappel, le déficit de 700 à 900 MW tient compte de la disponibilité effective de ces 750 MW. Il apparaît des réponses de la ministre de l’Énergie que tous les doutes ne sont pas levés. Ainsi, les générateurs diesel d’Electrabel doivent encore recevoir des permis régionaux pour fonctionner. Quant à la centrale de Vilvorde, elle ne peut produire que 500 heures par an, ce qui pourrait tout de même être suffisant pour fonctionner durant la consommation de pointe.