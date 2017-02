Le 15 janvier 2015, les Unités spéciales de la police fédérale interviennent rue de la Colline, à Verviers, où se terrent trois djihadistes présumés. Deux, Sofiane Amghar et Khalid Ben Larbi, seront tués, le troisième, Marouan El Bali, sera arrêté. En mars 2016, seize personnes, soupçonnées d’être membres de la cellule de Verviers, sont renvoyées en correctionnelle. Leur procès a lieu mi-2016. Parmi les prévenus, figure Karim Ahalouch, placé sous mandat d’arrêt en mars 2015 pour participation aux activités d’un groupe terroriste. Il sera mis en détention préventive jusqu’à sa libération, fin juin de la même année, par la chambre des mises en accusation. En juillet 2016, le tribunal correctionnel de Bruxelles prononce des peines allant jusqu’à 16 ans de prison. Il ne juge toutefois pas Karim Ahalouch, pourtant présent au début du procès mais qui, dans le courant de celui-ci, a dû être hospitalisé.

L’homme comparaîtra en octobre et, le 10 décembre 2016, sera acquitté de toutes les préventions retenues contre lui. Cet acquittement est aujourd’hui définitif, le parquet n’ayant pas interjeté appel. Karim Ahalouch a tenu à témoigner de ce qu’il a vécu ces deux dernières années et qu’il qualifie d’enfer. Il s’est donc confié à "La Libre", lors d’un entretien qui a eu lieu au cabinet de son avocate, Me Delphine Paci. C’est le récit croisé de ce Molenbeekois de 30 ans et de son conseil, lesquels ont déposé plainte contre l’Etat belge.





L'"ami" des terroristes de Verviers se confie à "La Libre"

Karim Ahalouch a 30 ans. Il est né à Molenbeek. Il y a grandi au milieu d’un grand nombre de copains. Parmi eux, Marouan El Bali, qu’il a rencontré, à l’adolescence, lors de vacances familiales au Maroc. Cette amitié lui a valu de gros ennuis judiciaires consécutifs au démantèlement, le 15 janvier 2015, de la cellule terroriste de Verviers, dont faisait partie El Bali.

Plainte contre l’Etat belge

Aujourd’hui blanchi par la justice belge, Karim Ahalouch se dit psychologiquement brisé. Avec son avocate, Me Delphine Paci, il a toutefois décidé de contre-attaquer en déposant plainte contre l’Etat belge pour détention inopérante.

Mais reprenons l’histoire à son début. C’est Me Paci qui raconte : "J’ai rencontré M. Ahalouch en mars 2015. L’enquête sur Verviers avait mené à des perquisitions chez ses parents. Mon client se savait recherché. Il avait compris que le fait qu’il connaisse vaguement Khalid Ben Larbi et surtout El Bali expliquait l’intérêt des enquêteurs. Nous avons donc pris contact avec la juge d’instruction en charge du dossier."