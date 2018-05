Ce mardi matin, à Liège, un individu répondant au nom de Benjamin Herman a donné des coups de couteau dans le dos de deux policières et s'est emparé de leurs armes avant de les tuer. Il a ensuite abattu un civil à bord d'une voiture.

Il a ensuite pris la fuite pour se réfugier dans une école. C'est là que le peloton anti-banditisme (PAB) de la Cité ardente l'a neutralisé de plusieurs balles.

Marginal et violent selon des prisonniers, il aurait multiplié les séjours en prison pour des faits de vols, de dégradations aux biens publics et de petits trafics de drogue.

L'individu pourrait s'être radicalisé en prison, un phénomène inquiétant en Belgique. Nos confrères de Paris Match signalent d'ailleurs qu'un coran et un tapis de prière ont été retrouvés dans la cellule de l'auteur de la fusillade. Ce qui tente à confirmer l’hypothèse selon laquelle il se serait rapproché de l’Islam en prison et, peut-être comme on le craint, de détenus radicalisés.

Radicalisé et fiché S

La DH affirme également que l'homme était connu comme étant radicalisé et était fiché à la Sûreté de l'Etat depuis 2017.

"J'avais vu qu'il s'était radicalisé, d'ailleurs il me disait qu'il était vraiment musulman", explique Bruno, un codétenu rencontré par la RTBF, qui a connu Benjamin Herman à la prison de Marche-en-Famenne. "Il pratiquait le jeûne le lundi et le jeudi. Il ne mangeait pas, je le voyais", ajoute-t-il. Et pourtant, Bruno affirme que la radicalisation de Benjamin Herman n'était pas connu de tous: "Il ne le disait pas. Même aux surveillants qui s'entendaient bien avec lui. Il ne le disait pas à tout le monde".

L'homme ne comprend pas les actes de son ex-compagnon de cellule: "Ce n'était pas un mauvais garçon. S'il pouvait aider quelqu'un, il l'aidait. Quand je vois ce qu'il a fait, je ne comprends pas. Il était déjà sorti en permission, il avait déjà eu des congés. Et chaque fois, ça se passait mal".

Originaire de Rochefort et âgé de 31 ans, Benjamin Herman a pu obtenir une permission de sortie ce lundi de la prison de Marche-en-Famenne. Il avait pu quitter la prison pour quelques heures, dans le cadre de la préparation à sa réinsertion. Il n'avait donc pas été libéré et n'était pas non plus en congé pénitentiaire.

Il aurait été emprisonné pour des faits de droit commun.