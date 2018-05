Un homme a ouvert le feu sur deux policiers sur le boulevard d'Avroy à Liège.

L'individu répondrait au nom de Benjamin Herman. Il a donné des coups de couteau dans le dos des policières et s'est emparé de leurs armes avant de les tuer.

Présente lors de la fusillade, une journaliste de la RTBF raconte ce qu'elle a vu : "En venant des Guillemins, au feu rouge à l'angle Boulevard d'Avroy - Boulevard Piercot, j'ai entendu au moins 5 coups de feu. Deux personnes ont commencé à courir, depuis un café du quartier vers le Parc d'Avroy. J'ai vu un homme avec une arme à feu qu'il pointait vers les gens qui couraient. Il portait une casquette noire, un haut noir et une sacoche à la taille".

Agé de 36 ans et originaire de Rochefort, l'homme a pu obtenir une permission de sortie ce lundi de la prison de Lantin à Liège. Le détenu a pu quitter la prison pour quelques heures, dans le cadre de la préparation à sa réinsertion.Il n'avait donc pas été libéré et n'était pas non plus en congé pénitentiaire.

Il aurait été emprisonné pour des faits de droit commun. La nuit dernière, il aurait commis un acte délictueux en province de Luxembourg.

Un profil psychologique instable

Marginal et violent selon d'autres prisonniers, il aurait multiplié les séjours en prison pour des faits de vols, de dégradations aux biens publics et de petits trafics de drogue. Il n'était donc pas connu des services de police pour radicalisme.

L'individu pourrait s'être radicalisé en prison, un phénomène important en Belgique.

"Son profil psychologique était considéré comme instable", indique la RTBF. L'homme n'avait d'ailleurs plus de contact avec sa famille. De plus, il aurait vécu une jeunesse difficile.