C'est une mesure tout simplement exceptionnelle qu'ont décidé de prendre Tommy Leclercq, le gouverneur du Hainaut, et Michel Lalande, le préfet des Hauts de France. "Pour éviter des bouchons et une autoroute paralysée comme ce vendredi matin, nous avons demandé de fermer l'autoroute E19/A7 au poste frontière ce vendredi soir", annonce Tommy Leclercq. Aucun véhicule ne passera donc la frontière à hauteur d'Hensies entre 22h et 5h du matin. Pour aller en France, des déviations sont prévues côté belge, via l'autoroute E42/A16 en direction de Tournai et de Lille.

L'objectif est aussi de procéder à une opération de contrôles policiers d'envergure. "La police fédérale procédera à des contrôles, tout comme la police française qui souhaite contrôler les gens qui seront bloqués près de la frontière. Compte tenu de ce qui est prévu à Paris et à Bruxelles ce samedi, beaucoup de personnes mal intentionnées ont prévu de circuler cette nuit. Ce sera l'occasion de déterminer qui sont ces gens et de fouiller leur véhicule."

Réduire le risque de débordements

Les autorités veulent réduire au maximum les éventuels débordements et le flux des casseurs/gilets jaunes qui se dirigeront vers Bruxelles ou Paris. "Beaucoup de Belges rejoignent le territoire français en vue d'aller vers Paris. Mais nous voulons continuer de comprendre à quoi nous avons affaire. Les services de police belges et français vont, avec notre accord, échanger leurs données pour améliorer l'enquête. Ce ne sont évidemment pas les gens qui manifestent pacifiquement qui sont concernés. Ce sont des personnes qui commettent des crimes et qui ont des attitudes de violence gratuite."